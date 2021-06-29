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Россиян предупредили о тюремном сроке за посещение ресторанов с поддельным QR-кодом

Всё будет зависеть от последствий такого поступка, за который также предусмотрен штраф, уточнил сенатор Андрей Клишас.

29 июня, 06:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов в Москве может обернуться лишением свободы сроком до двух лет. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Если лицо использует сгенерированный QR-код с привязкой к ложному порталу госуслуг, это не является подделкой чего-либо, это нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поскольку лицо намеренно нарушает установленные правила посещения общественных мест", — приводит его слова РИА "Новости".

За такие нарушения также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 40 тысяч рублей, однако всё будет зависеть от последствий такого посещения, уточнил сенатор. По его словам, реальные сроки грозят также продавцам QR-кодов за манипуляции с сайтом госуслуг.

Мошенники начали продавать фальшивые QR-коды для посещения кафе в Москве

Мошенники начали продавать фальшивые QR-коды для посещения кафе в Москве

Ранее Андрей Клишас сообщил, что за фальшивый сертификат о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы, ведь покупка такого документа в целях использования является уголовно наказуемым деянием.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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