В Оксфордском университете сообщили об эффективности смешивания вакцин AstraZeneca и Pfizer

Смешивание доз вакцин от коронавируса AstraZeneca и Pfizer даёт более сильный иммунный ответ, чем использование препаратов по отдельности. Об этом сказано в исследовании Оксфордского университета.

В испытаниях участвовало более 800 добровольцев старше 50 лет. Им вводили инъекции вакцин в разном порядке и с разными интервалами, но наилучший результат показало комбинирование препаратов. Причём титр антител оказался выше при использовании сперва вакцины AstraZeneca, а через четыре недели — дозы препарата Pfizer. При обратной последовательности итоговый результат был несколько хуже. Однако на этом изучения смешивания вакцин не закончены, сейчас учёные ждут результата использования препаратов с интервалом в 12 недель.

Такое открытие может помочь странам справиться с дефицитом вакцин, считают исследователи. По словам руководителя серии испытаний профессора Мэтью Снейпа, на следующем этапе учёные планируют комбинировать вакцины Moderna и Novavax.