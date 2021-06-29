В Оксфордском университете сообщили об эффективности смешивания вакцин AstraZeneca и Pfizer
На следующем этапе испытаний учёные планируют попробовать комбинацию препаратов Moderna и Novavax.
Смешивание доз вакцин от коронавируса AstraZeneca и Pfizer даёт более сильный иммунный ответ, чем использование препаратов по отдельности. Об этом сказано в исследовании Оксфордского университета.
В испытаниях участвовало более 800 добровольцев старше 50 лет. Им вводили инъекции вакцин в разном порядке и с разными интервалами, но наилучший результат показало комбинирование препаратов. Причём титр антител оказался выше при использовании сперва вакцины AstraZeneca, а через четыре недели — дозы препарата Pfizer. При обратной последовательности итоговый результат был несколько хуже. Однако на этом изучения смешивания вакцин не закончены, сейчас учёные ждут результата использования препаратов с интервалом в 12 недель.
Такое открытие может помочь странам справиться с дефицитом вакцин, считают исследователи. По словам руководителя серии испытаний профессора Мэтью Снейпа, на следующем этапе учёные планируют комбинировать вакцины Moderna и Novavax.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал мир готовиться к новым пандемиям и эпидемиям. По его словам, ныне в мире царит "вакцинный национализм", при котором на десять государств приходится 77% от всех прививок от коронавируса.
Коронавирус: Главное
Юрист заявил, что конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной
сегодня в 05:13
"97% — непривитые и молодёжь": В российском ковидном госпитале раскрыли печальную статистику по больным
сегодня в 05:01
Опрос показал, готовы ли россияне вакцинироваться от коронавируса ради отпуска в Сочи
сегодня в 04:52
Комментариев: 0