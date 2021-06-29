НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Юрист заявил, что конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной

Однако сделать это можно только путём принятия федерального закона, отметил эксперт.

29 июня, 05:13

Фото © Pixabay

Права человека в России имеют приоритетное значение, однако конституция позволяет сделать вакцинацию в стране обязательной. Об этом заявил зампредседателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

"Согласно Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Таким образом права именно человека, а не общества или группы лиц, имеют приоритетное значение", — отметил Липин в беседе с РИА "Новости".

Песков отреагировал на предложения бизнеса и профсоюзов о всеобщей обязательной вакцинации

Песков отреагировал на предложения бизнеса и профсоюзов о всеобщей обязательной вакцинации

По словам эксперта, конституция гласит, что федеральный закон может ограничивать права и свободы человека в той мере, в какой необходимо защитить основы конституционного строя, здоровья, нравственности, прав и законных интересов других лиц, обороны и безопасности государства.

"Но сделать это возможно только путём принятия федерального закона, а не подзаконными актами и различного рода распоряжениями", — заключил юрист.

Увольнение из-за отказа вакцинироваться : Как защитить свои права, если на работе требуют прививку

Увольнение из-за отказа вакцинироваться : Как защитить свои права, если на работе требуют прививку

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в условиях пандемии сформировалось такое понятие, как "ковидные права". Омбудсмен призвала разделять коллективные и индивидуальные права и отметила, что в сложившейся ситуации первые имеют преимущества.

Напомним, ранее в ряде субъектов РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для некоторых граждан. Первым таким регионом стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской, Нижегородской, Калининградской, Брянской, Сахалинской, Магаданской, Мурманской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Курской областях, республиках Бурятия, Алтай и Хакасия, Забайкальском крае и Ненецком автономном округе.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1