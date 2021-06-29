Юрист заявил, что конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной

Права человека в России имеют приоритетное значение, однако конституция позволяет сделать вакцинацию в стране обязательной. Об этом заявил зампредседателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

"Согласно Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Таким образом права именно человека, а не общества или группы лиц, имеют приоритетное значение", — отметил Липин в беседе с РИА "Новости".

По словам эксперта, конституция гласит, что федеральный закон может ограничивать права и свободы человека в той мере, в какой необходимо защитить основы конституционного строя, здоровья, нравственности, прав и законных интересов других лиц, обороны и безопасности государства.

"Но сделать это возможно только путём принятия федерального закона, а не подзаконными актами и различного рода распоряжениями", — заключил юрист.