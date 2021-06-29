Опрос показал, готовы ли россияне вакцинироваться от коронавируса ради отпуска в Сочи
Количество готовых привиться, чтобы отдохнуть за границей, оказалось в шесть раз выше.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Ради отпуска в Краснодарском крае готово вакцинироваться от коронавируса только 3% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob. При этом, согласно майскому опросу, привиться от ковида ради отпуска за рубежом было готово 20% граждан.
Как пишет РБК со ссылкой на результаты исследования, привиться независимо от условий, поставленных руководством Кубани, готово 19% опрошенных. Не хотят вакцинироваться 53% участников опроса.
При этом мужчины больше женщин готовы на прививку — 4% против 2%. Женщины также чаще мужчин отрицают саму возможность вакцинации (56% против 52%).
Напомним, власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом, запретив с 1 августа заселяться в объекты размещения непривитым гражданам. Эту меру поддержали в Российском союзе туриндустрии. В свою очередь бизнес и туроператоры попросили власти Кубани смягчить ковидные ограничения для отдыхающих.
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