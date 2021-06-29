Опрос показал, готовы ли россияне вакцинироваться от коронавируса ради отпуска в Сочи

Ради отпуска в Краснодарском крае готово вакцинироваться от коронавируса только 3% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob. При этом, согласно майскому опросу, привиться от ковида ради отпуска за рубежом было готово 20% граждан.

Как пишет РБК со ссылкой на результаты исследования, привиться независимо от условий, поставленных руководством Кубани, готово 19% опрошенных. Не хотят вакцинироваться 53% участников опроса.