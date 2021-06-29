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Опрос показал, готовы ли россияне вакцинироваться от коронавируса ради отпуска в Сочи

Количество готовых привиться, чтобы отдохнуть за границей, оказалось в шесть раз выше.

29 июня, 04:52
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Ради отпуска в Краснодарском крае готово вакцинироваться от коронавируса только 3% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob. При этом, согласно майскому опросу, привиться от ковида ради отпуска за рубежом было готово 20% граждан.

Как пишет РБК со ссылкой на результаты исследования, привиться независимо от условий, поставленных руководством Кубани, готово 19% опрошенных. Не хотят вакцинироваться 53% участников опроса.

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При этом мужчины больше женщин готовы на прививку — 4% против 2%. Женщины также чаще мужчин отрицают саму возможность вакцинации (56% против 52%).

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Напомним, власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом, запретив с 1 августа заселяться в объекты размещения непривитым гражданам. Эту меру поддержали в Российском союзе туриндустрии. В свою очередь бизнес и туроператоры попросили власти Кубани смягчить ковидные ограничения для отдыхающих.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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