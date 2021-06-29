В Пензе пожар охватил торговый центр "Триумф"
В 06:48 возгорание удалось локализовать на площади две тысячи квадратных метров.
Фото © VK / penza_live
В Пензе полыхает торговый центр "Триумф". Видео © VK / penza_live
В Пензе загорелся торговый центр "Триумф". Как сообщили в ГУ МЧС по региону, горят крыша и мансарда.
Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 04:56. В 06:48 пожар удалось локализовать на площади две тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
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