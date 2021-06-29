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В Пензе пожар охватил торговый центр "Триумф"

В 06:48 возгорание удалось локализовать на площади две тысячи квадратных метров.

29 июня, 04:23

Фото © VK / penza_live

В Пензе полыхает торговый центр "Триумф". Видео © VK / penza_live

В Пензе загорелся торговый центр "Триумф". Как сообщили в ГУ МЧС по региону, горят крыша и мансарда.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 04:56. В 06:48 пожар удалось локализовать на площади две тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

  • Фото © VK / penza_live
    Фото © VK / penza_live
  • Фото © VK / Фото © VK / penza_live
    Фото © VK / Фото © VK / penza_live
  • Фото © VK / penza_live
    Фото © VK / penza_live

Фото © VK / penza_live

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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