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"Русские легко потопят их тазики": Болгары раскритиковали учения НАТО Sea Breeze в Чёрном море

Жители балканского государства посоветовали американцам проводить учения в Калифорнии или Флориде, а не на чужой территории.

29 июня, 04:08

Фото © Pixabay

В Болгарии раскритиковали учения НАТО Sea Breeze, проходящие в Чёрном море. Читатели газеты "Факты" считают, что Россия может легко потопить все корабли НАТО в регионе, пишет "Иносми".

"Русские легко могут потопить все корабли НАТО в Чёрном море, но проблема в том, что, если они это сделают, у НАТО будет повод для атаки", — пишет один из пользователей.

Другой комментатор отметил, что после воссоединения Крыма с Россией Чёрное море стало "российским озером, где всё находится под контролем русских". Читатели также посоветовали американцам проводить учения в Калифорнии или Флориде, а не на чужой территории.

Военные РФ начали следить за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

Военные РФ начали следить за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

Некоторые жители Болгарии обеспокоились тем, что от учений море "зацветёт" и от этого пострадает их страна, поскольку она лишится туристического сезона.

"Американцы, конечно же, ничего не потеряют: далеко от их границ! Спросите себя, почему именно в Чёрном море?" задался вопросом один из читателей.

"Поплещутся "демократичные" тазики в Чёрном море и давай обратно. То, что они хотят получить от России, они никогда не получат. Для войны типа наполеоновской или гитлеровской у них нет ни достаточной воли, ни благоприятного момента. Как пел Данчо Караджов: "Поздно", — добавил другой пользователь.

"Поощряют милитаристские настроения в Киеве": Посольство РФ призвало США отказаться от военных учений Sea Breeze в Чёрном море

"Поощряют милитаристские настроения в Киеве": Посольство РФ призвало США отказаться от военных учений Sea Breeze в Чёрном море

Напомним, масштабные военные учения с участием НАТО начались 28 июня, они продлятся до 10 июля. Многофункциональные манёвры Sea Breeze – 2021 намерены провести на территории Украины и в акватории Чёрного моря. В них примет участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолётов и 18 команд спецопераций и боевых пловцов. Нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц за всю историю.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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