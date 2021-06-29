"Русские легко потопят их тазики": Болгары раскритиковали учения НАТО Sea Breeze в Чёрном море
Жители балканского государства посоветовали американцам проводить учения в Калифорнии или Флориде, а не на чужой территории.
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В Болгарии раскритиковали учения НАТО Sea Breeze, проходящие в Чёрном море. Читатели газеты "Факты" считают, что Россия может легко потопить все корабли НАТО в регионе, пишет "Иносми".
"Русские легко могут потопить все корабли НАТО в Чёрном море, но проблема в том, что, если они это сделают, у НАТО будет повод для атаки", — пишет один из пользователей.
Другой комментатор отметил, что после воссоединения Крыма с Россией Чёрное море стало "российским озером, где всё находится под контролем русских". Читатели также посоветовали американцам проводить учения в Калифорнии или Флориде, а не на чужой территории.
Некоторые жители Болгарии обеспокоились тем, что от учений море "зацветёт" и от этого пострадает их страна, поскольку она лишится туристического сезона.
"Американцы, конечно же, ничего не потеряют: далеко от их границ! Спросите себя, почему именно в Чёрном море?" — задался вопросом один из читателей.
"Поплещутся "демократичные" тазики в Чёрном море и давай обратно. То, что они хотят получить от России, они никогда не получат. Для войны типа наполеоновской или гитлеровской у них нет ни достаточной воли, ни благоприятного момента. Как пел Данчо Караджов: "Поздно", — добавил другой пользователь.
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Напомним, масштабные военные учения с участием НАТО начались 28 июня, они продлятся до 10 июля. Многофункциональные манёвры Sea Breeze – 2021 намерены провести на территории Украины и в акватории Чёрного моря. В них примет участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолётов и 18 команд спецопераций и боевых пловцов. Нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц за всю историю.
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