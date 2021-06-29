В Петербурге двое грабителей похитили со склада белья на 4 миллиона рублей. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге двое грабителей похитили товар с вещевого склада, который расположен на Лиговском проспекте. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на источник.

По его данным, двое мужчин напали на охранников, избили их и связали. После этого злоумышленники проникли на склад, загрузили украденный товар в автомобиль и уехали. Медицинская помощь пострадавшим охранникам не потребовалась.

Стоимость похищенных вещей оценивается в четыре миллиона рублей. Позже правоохранителям удалось задержать одного из грабителей, второй же объявлен в розыск.