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В Петербурге двое грабителей похитили со склада белья на 4 миллиона рублей

Сперва злоумышленники напали на охранников, избили их и связали.

29 июня, 03:39

В Петербурге двое грабителей похитили со склада белья на 4 миллиона рублей. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге двое грабителей похитили товар с вещевого склада, который расположен на Лиговском проспекте. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на источник.

По его данным, двое мужчин напали на охранников, избили их и связали. После этого злоумышленники проникли на склад, загрузили украденный товар в автомобиль и уехали. Медицинская помощь пострадавшим охранникам не потребовалась.

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Стоимость похищенных вещей оценивается в четыре миллиона рублей. Позже правоохранителям удалось задержать одного из грабителей, второй же объявлен в розыск.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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