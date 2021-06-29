Россиянам рассказали о дополнительном выходном в июле в ряде регионов

В России нерабочими объявляют дни религиозных праздников, поэтому дополнительный выходной жители ряда регионов получат 20 июля по случаю Курбан-байрама (исламского праздника окончания хаджа), рассказала доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"На самом деле в перечень официальных праздничных дней, согласно ст.112 Трудового кодекса, эти праздники не внесены. Но ст.6 предоставляет органам государственной власти субъектов РФ право устанавливать дополнительные нерабочие (праздничные) дни, чем и пользуются некоторые регионы", — объяснила эксперт в беседе с агентством "Прайм".

По словам Ивановой-Швец, в регионах исходят из того, что производительность в такие дни невысокая, а затраты бизнеса из-за этого растут, так как по закону работа в праздничные и выходные дни оплачивается в двойном размере.