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Россиянам рассказали о дополнительном выходном в июле в ряде регионов

По словам эксперта, принимая решения, в субъектах исходят из того, что производительность в такие дни невысокая, а затраты бизнеса из-за этого растут.

29 июня, 03:06

Фото © ТАСС / AP

В России нерабочими объявляют дни религиозных праздников, поэтому дополнительный выходной жители ряда регионов получат 20 июля по случаю Курбан-байрама (исламского праздника окончания хаджа), рассказала доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"На самом деле в перечень официальных праздничных дней, согласно ст.112 Трудового кодекса, эти праздники не внесены. Но ст.6 предоставляет органам государственной власти субъектов РФ право устанавливать дополнительные нерабочие (праздничные) дни, чем и пользуются некоторые регионы",объяснила эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Определены даты выходных для россиян в 2022 году

Определены даты выходных для россиян в 2022 году

По словам Ивановой-Швец, в регионах исходят из того, что производительность в такие дни невысокая, а затраты бизнеса из-за этого растут, так как по закону работа в праздничные и выходные дни оплачивается в двойном размере.

Напомним, ранее, 13 мая, по случаю праздника Ураза-Байрам дополнительный выходной объявили в Адыгее, Башкирии и Татарстане. При этом 14 мая отдыхали в Крыму.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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