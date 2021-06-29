Врач объяснил, кому опасно долго находиться на пляже

Во время пляжного отдыха люди с варикозным расширением вен могут получить тромбоз. Однако есть три правила, которые помогут этого избежать. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.

Медик предупредил, что варикозное расширение вен на ногах человека делает кровеносные сосуды уязвимыми для солнечных лучей.

"Если у человека на ногах вены выступают из-за варикозного расширения, а он лежит на пляже летом под солнцем, то солнечные лучи будут попадать на вены и нагревать их. Чересчур сильное нагревание венозной стенки может привести к тромбофлебиту, то есть тромбозу вен", - рассказал специалист.