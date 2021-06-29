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Врач объяснил, кому опасно долго находиться на пляже

И рассказал о трёх правилах, соблюдая которые можно избежать проблем со здоровьем.

29 июня, 02:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Во время пляжного отдыха люди с варикозным расширением вен могут получить тромбоз. Однако есть три правила, которые помогут этого избежать. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.

Медик предупредил, что варикозное расширение вен на ногах человека делает кровеносные сосуды уязвимыми для солнечных лучей.

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"Если у человека на ногах вены выступают из-за варикозного расширения, а он лежит на пляже летом под солнцем, то солнечные лучи будут попадать на вены и нагревать их. Чересчур сильное нагревание венозной стенки может привести к тромбофлебиту, то есть тромбозу вен", - рассказал специалист.

Вместе с тем есть три правила, соблюдая которые можно избежать проблем со здоровьем. Во-первых, не загорать более часа. Во-вторых, пить больше воды. В-третьих, больше двигаться, чтобы работала венозно-мышечная помпа, заключил врач.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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