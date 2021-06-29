Эксперты рассказали россиянам, когда лучше брать кредит

В данный момент кредит следует брать лишь в том случае, если он действительно необходим. И при условии, что грядущие траты нужны покупателю и он уверен, что сможет ежемесячно гасить свои обязательства перед банком. Для этого и высчитывается коэффициент предельно допустимой нагрузки. Если он слишком большой, тогда в будущем заёмщик может столкнуться с ситуацией, когда он не справится с платежом и ему придётся выплачивать пени. Об этом Лайфу рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

"50% от дохода — вот максимальная нагрузка, которую может взять на себя человек, оформивший кредит. А что касается общей закредитованности в стране, то Центробанк не допустит её роста до такого огромного значения. В случае изменения ситуации будет регулироваться ключевая ставка. В начале года ЦБ стал постепенно её повышать с исторического минимума в 4,25%. Каждый месяц проводится заседание совета директоров ЦБ. На грядущем ключевая ставка может быть снова увеличена, поэтому выгоднее брать кредит сейчас, до того, как банки начнут менять условия", — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский выразил мнение, что выгоднее брать заём у банка чуть ли не сейчас, так как после нескольких повышений ключевой ставки Центробанка стоимость заёмных денег продолжает расти. К тому же появляется информация о том, что в июле текущего года рост ставки ЦБ может составить до 1%.

Соответственно, по мнению Переславского, как минимум на этот процент банки повысят и стоимость кредитов. При этом и получить их легче из-за растущей ставки не получится: регулятор начинает ужесточать кредитную политику, обращая внимание банков на пополнение резервов по кредитам.

"Так что текущий момент для получения кредита представляется оптимальным: не все банки успели как следует задрать планку по стоимости долга. Так что лучше не затягивать с принятием решения и изучить максимальное количество возможных вариантов", — заключил он.

Добавим, что в дальнейшем ЦБ планирует прямо ограничить количество кредитов, которое банки смогут выдавать клиентам с высокой долговой нагрузкой. Этот инструмент начнёт работать после того, как будет оформлен законодательно.