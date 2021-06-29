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Байден включил две сферы в список для сотрудничества с Россией

При этом, говоря о разногласиях между странами, глава Белого дома заявил, что Вашингтон примет меры в связи с "возможными кибератаками или вмешательством в экономику" США.

29 июня, 02:03
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPRPuLGheV0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">joebiden</a></p>

Фото © Instagram / joebiden

Президент США Джо Байден включил в список сфер для сотрудничества с Россией две новые категории — борьбу с изменением климата и нераспространение ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

"Я ясно дал понять президенту Путину в России, что отношения с США должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, — по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата", — сказал Байден по видеосвязи на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств.

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При этом, говоря о разногласиях между странами, Байден заявил, что Вашингтон примет меры в связи с "возможными кибератаками или вмешательством в экономику" США.

"Мы участвуем в состязании за XXI век, за то, у кого будет сильнейшая экономика в XXI веке. И остальной мир не ждёт. Нам ещё многое предстоит сделать, мы должны действовать быстро и оперативно", — добавил американский лидер.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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