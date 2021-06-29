"Презрение американской гегемонии": В Китае сочли возможный отказ России от доллара насмешкой над США
Один из экспертов Поднебесной заметил, что дедолларизация явно пагубна лишь для Вашингтона.
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Возможная дедолларизация России является протестом, насмешкой и презрением к американской гегемонии. Об этом в статье для газеты "Хуаньцю шибао" заявил научный сотрудник Института РФ, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь.
По мнению эксперта, вероятный процесс замещения доллара в межнациональных расчётах не окажет существенного влияния на Москву, поскольку рубль обладает стабильным статусом в качестве законного платёжного средства. Кроме того, объёмы прямой торговли между РФ и США незначительны, основными торговыми партнёрами России являются Евросоюз и Китай.
Как утверждает Чэнь Ицзюнь, дедолларизация явно пагубна лишь для Вашингтона. Это ставит Штаты в неловкое положение перед их союзниками, что само по себе является своего рода унижением для американцев, полагает эксперт.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также снизит долю британского фунта. Вместо американской валюты в структуре вырастет доля евро и юаня, а также появится золото. Его прогноз подтвердил и вице-премьер Андрей Белоусов, пояснивший, что отказ от доллара вызван угрозой возможных санкций со стороны США и никак не отразится на курсе рубля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что процесс дедолларизации носит постоянный характер.
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