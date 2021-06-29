Возможная дедолларизация России является протестом, насмешкой и презрением к американской гегемонии. Об этом в статье для газеты "Хуаньцю шибао" заявил научный сотрудник Института РФ, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь.

По мнению эксперта, вероятный процесс замещения доллара в межнациональных расчётах не окажет существенного влияния на Москву, поскольку рубль обладает стабильным статусом в качестве законного платёжного средства. Кроме того, объёмы прямой торговли между РФ и США незначительны, основными торговыми партнёрами России являются Евросоюз и Китай.