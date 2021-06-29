НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Презрение американской гегемонии": В Китае сочли возможный отказ России от доллара насмешкой над США

Один из экспертов Поднебесной заметил, что дедолларизация явно пагубна лишь для Вашингтона.

29 июня, 00:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Возможная дедолларизация России является протестом, насмешкой и презрением к американской гегемонии. Об этом в статье для газеты "Хуаньцю шибао" заявил научный сотрудник Института РФ, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь.

По мнению эксперта, вероятный процесс замещения доллара в межнациональных расчётах не окажет существенного влияния на Москву, поскольку рубль обладает стабильным статусом в качестве законного платёжного средства. Кроме того, объёмы прямой торговли между РФ и США незначительны, основными торговыми партнёрами России являются Евросоюз и Китай.

Аналитик рассказал, что делать с долларом на фоне отказа от него Минфина

Аналитик рассказал, что делать с долларом на фоне отказа от него Минфина

Как утверждает Чэнь Ицзюнь, дедолларизация явно пагубна лишь для Вашингтона. Это ставит Штаты в неловкое положение перед их союзниками, что само по себе является своего рода унижением для американцев, полагает эксперт.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также снизит долю британского фунта. Вместо американской валюты в структуре вырастет доля евро и юаня, а также появится золото. Его прогноз подтвердил и вице-премьер Андрей Белоусов, пояснивший, что отказ от доллара вызван угрозой возможных санкций со стороны США и никак не отразится на курсе рубля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что процесс дедолларизации носит постоянный характер.

Банк России купил валюту на 10,5 млрд рублей

Банк России купил валюту на 10,5 млрд рублей

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Гражданин КНР, которого не стали арестовывать по делу о торговле "суррогатными" младенцами, встретился со своим сыном

вчера в 19:17

Госдеп США продлил рекомендацию не посещать Россию

вчера в 23:43

Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым пандемиям и эпидемиям

сегодня в 00:48

Россиянам объяснили, нужно ли знать штамм коронавируса в случае заражения

сегодня в 01:33

Россиянка обвинила гражданскую жену покойного солиста "Иванушек International" в мошенничестве

сегодня в 01:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1