Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым пандемиям и эпидемиям

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус призвал мировое сообщество готовиться к новым пандемиям. Во время видеообращения к участникам саммита здравоохранения малых островных государств он отметил, что нужно усвоить уроки, которые человечеству преподала текущая пандемия коронавируса.

"Нужно сделать всё возможное для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям, для их предотвращения, выявления и быстрого на них реагирования", — подчеркнул Гебреисус.

Глава ВОЗ добавил, что основой для этого должны стать всеобщий охват услугами здравоохранения и качественная первичная медицинская помощь.

По мнению Гебреисуса, в случае с пандемией CoViD-19 наблюдается "вакцинный национализм" стран с высокими доходами и вакцинное неравенство. Гендиректор ВОЗ отметил, что сейчас на 10 государств приходится 77% от всех прививок от ковида в мире. В то же время у бедных стран нет достаточного количества вакцины, чтобы привить всё уязвимое население.

"Если страны немедленно поделятся вакцинами с механизмом COVAX и если производители отдадут приоритет заказам COVAX, то мы сможем вакцинировать не менее 10% населения каждой страны к сентябрю и по меньшей мере 40% к концу года", — заявил Гебреисус и добавил, что к осени нужно найти дополнительные 250 миллионов доз вакцины.