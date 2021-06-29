Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым пандемиям и эпидемиям
Также Гебреисус отметил, что ныне в мире царит "вакцинный национализм", при котором на 10 государств приходится 77% от всех прививок от коронавируса.
Фото © Twitter / samirasawlani
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус призвал мировое сообщество готовиться к новым пандемиям. Во время видеообращения к участникам саммита здравоохранения малых островных государств он отметил, что нужно усвоить уроки, которые человечеству преподала текущая пандемия коронавируса.
"Нужно сделать всё возможное для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям, для их предотвращения, выявления и быстрого на них реагирования", — подчеркнул Гебреисус.
Глава ВОЗ добавил, что основой для этого должны стать всеобщий охват услугами здравоохранения и качественная первичная медицинская помощь.
По мнению Гебреисуса, в случае с пандемией CoViD-19 наблюдается "вакцинный национализм" стран с высокими доходами и вакцинное неравенство. Гендиректор ВОЗ отметил, что сейчас на 10 государств приходится 77% от всех прививок от ковида в мире. В то же время у бедных стран нет достаточного количества вакцины, чтобы привить всё уязвимое население.
"Если страны немедленно поделятся вакцинами с механизмом COVAX и если производители отдадут приоритет заказам COVAX, то мы сможем вакцинировать не менее 10% населения каждой страны к сентябрю и по меньшей мере 40% к концу года", — заявил Гебреисус и добавил, что к осени нужно найти дополнительные 250 миллионов доз вакцины.
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Ранее ВОЗ обвинила "государства с большими мускулами" в контроле рынка вакцин. Организация призывает их делиться средствами от коронавируса с бедными странами, в том числе африканскими.
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