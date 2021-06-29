Коронавирус научился по-новому заражать людей. Это выяснили учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, пишет портал Phys.org.

Стандартный механизм заражения протекает так: вирус при помощи спайкового белка цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в неё. Однако благодаря мутации патоген научился заражать человека без использования ACE2.

Изначально специалисты проводили исследования на почках приматов, но новый эксперимент продемонстрировал, что раковые клетки лёгких человека, у которых нет ACE2, также восприимчивы к вирусу-мутанту (использовался вариант E484D S).

"Это был невероятный сюрприз для нас", — отметили учёные.

По их мнению, SARC-CoV-2 находится под "селективным давлением", заставляющим его искать новые способы попадания в клетки, минуя стандартную схему с использованием рецептора ACE2. Учёные назвали эту тенденцию пугающей.

Вместе с тем пока неясно, возможно ли такое вне лаборатории. Исследователи отметили, что должны найти альтернативный рецептор, при помощи которого вирус проникает в клетки.