Москвичка Елена работает бухгалтером в одном из столичных банков, 17 июня работодатель объявил Елене и её коллегам, что в течение недели все они должны пройти вакцинацию от COVID-19. “Кто не сделает прививку — будет уволен, причину для этого найдём”, - объявило начальство.

— Теперь все сотрудники нашего банка, даже те, кто не работает напрямую с клиентами — спешат вакцинироваться, — рассказывает Елена. — Других вариантов нет. Ведь тех, кто возражает — обещают отстранить от работы без выплат, и найти причину для увольнения.

С похожей ситуацией столкнулись и сотрудники других компаний — даже тех, которые не входят в перечень для обязательной вакцинации. Где-то непривитым грозят лишением премий и надбавок, а где-то, за отказ от вакцинации — обещают задержку с отпуском и лишение парковочного места. И, хотя большинство работодателей предпочитают действовать в правовом поле, в ряде случаев, дело доходит и до увольнений.

— Уволить сотрудника по причине его отказа от вакцинации сложно, даже если он является работником медицинского учреждения, — пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Работодателю придется так мотивировать своё решение, чтобы увольнение казалось очевидным. Мне представляется, что это может быть только в случае привлечения сотрудника хотя бы к административной ответственности. В прочих ситуациях — с большой долей вероятности, увольнение по инициативе руководства - может быть оспорено в суде.

Именно так и произошло в городе Усинске, где администрация больницы за отказ от прививки отстранила и уволила сотрудницу, но та восстановилась через суд и получила за вынужденный прогул средний заработок и компенсацию морального вреда (дело № 33-3452/2015). Суд посчитал, что специфика работа женщины в медучреждении не требовала её обязательной вакцинации.

— Сейчас работодатели, желающие избавится от сотрудника, предпочитают “создать обстановку”, чтобы нежелательный работник сам написал заявление на увольнение, — рассказал адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. — Тогда гражданину будет очень непросто доказать, что это было не его волеизъявление, а он действовал в результате давления. Хотя суды, изучив обстоятельства предшествующие увольнению, могут прийти к выводу, что прекращение трудовых отношений связано не с желанием работника, а произошло в результате конфликта и принуждения.

Как раз на то, что увольнение может быть незаконным, если работника вынудили написать заявление, совсем недавно указал Верховный Суд РФ (Определение 5-КГПР20-165-К2).

Для кого отказ невозможен

В ситуации с принуждением к вакцинации - положение у работника очень шаткое: с одной стороны, закон говорит о том, что заставить делать прививку против воли нельзя, но с другой — есть масса условий, которые необходимо учесть, чтобы иметь законные основания не вакцинироваться.

Конечно, “право на отказ”, в теории — имеют те, кому прививка может навредить по медицинским показателям, но, работодатель, в свою очередь, не обязан допускать такого работника до исполнения им своих служебных обязанностей, если данный сотрудник может создавать потенциальную угрозу переноса вируса.

Таким образом — отказаться от прививки и не быть при этом отстраненным, однозначно не получится у тех, чья деятельность попадает в перечень работ, связанных с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок. Данный перечень сформирован практически в каждом регионе РФ.

Есть и такие, чья работа попадает в “перечень”, но они отказываются от вакцинации не по медицинским показателям, а по своим убеждениям - эти россияне вообще рискуют попасть под увольнение. Известны случаи, когда работодатели требовали от “отказников” объяснительные и, удостоверившись, что медицинских противопоказаний нет - составляли акт о привлечении к дисциплинарной ответственности за неисполнение обязанности по иммунопрофилактике. Два таких акта вполне могут служить основанием для увольнения за “неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание” (п. 5 ст. 81 Трудового кодекса).

Стратегия защиты

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А вот если специфика труда обязательной вакцинации не требует, то тут не только уволить, но и отстранить на законных основаниях не могут. Но и в этом случае, все переговоры с работодателем, требующим сделать прививку, нужно вести с осторожностью. Следует помнить о следующих моментах.

Во-первых: на тему вакцинации с начальством лучше общаться не устно, а вести переговоры по электронной почте или в мессенджерах, и, если указания были "на словах", то об этом следует упоминать в переписке. Конечно, не стоит забывать делать скриншоты.

Во-вторых: если дело дошло до отстранения (об этом работник уведомляется официальным приказом), или представители руководства требуют написать объяснительную - необходимо письменно указать, что вы временно воздерживаетесь от вакцинации и при этом не входите в число тех, кого обязали делать прививку актом региональных властей. Данный аргумент важен, так как если вас заставляют вакцинироваться просто потому, что так хочет начальник - это незаконно.

В-третьих: в случаях, когда не допускают на рабочее место - этот факт необходимо фиксировать. В любом случае приходить на работу нужно без опозданий и на камеру своего телефона снять, как вам не позволяют пройти на место исполнения служебных обязанностей. При этом, во время записи надо назвать: точные место, дату и время, когда происходит фиксируемое событие.

В-четвертых: если конфликт уже возник, и без “заявления по собственному” трудно получить необходимые для суда документы (трудовую), либо не перечисляют деньги за отработанный месяц, а средств к существованию нет - требуемую бумагу подписать можно, но желательно с формулировкой: “прошу уволить, в связи с нарушением моих трудовых прав”. В этом случае, в суде, доказывать, что увольнение было вынужденным — проще. А при иной записи в заявлении (например: "по собственному желанию") - суд, скорее всего, сочтет, что решение об увольнении было принято сотрудником самостоятельно.

И в-пятых: даже после написания заявления об увольнении, работник имеет право его аннулировать до окончания того дня, который он указал в качестве последнего рабочего. Известны случаи, когда граждане, после того как их заставили написать: “прошу уволить...”, в тот же день направляли почтовое уведомление об отзыве этого заявления и, в дальнейшем они восстанавливались на работе через суд, с выплатой причитающейся компенсации (пример: определение Первого кассационного суда общей юрисдикции по делу № 88-28288/2020).