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Прививка как пропуск на работу: Почему тем, кто не вакцинировался, могут запретить трудиться

В понедельник инспекторы Роспотребнадзора нагрянули с проверками в подразделения столичной мэрии, где оштрафовали чиновников за нарушения антиковидного режима. Поводом для этого стал резкий рост в городе заболевших СОVID-19. Антирекорды бьют Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Региональные власти вводят новые жесткие меры, чтобы вакцинировать как можно больше людей и либеральничать с этим никто не собирается. Минтруд уже подтвердил право работодателей отстранять от работы без сохранения зарплат, тех сотрудников, которые не хотят прививаться. Лайф разбирался, кого могут затронуть эти ужесточения.

21 июня, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Ревизоры Роспотребнадзора навестили с внезапной проверкой сразу несколько зданий правительства Москвы. Для чиновников это стало полной неожиданностью. Инспекторы выясняли, сколько сотрудников находятся на рабочих местах, как они соблюдают масочный режим, сопоставляли данные о количестве вакцинированных. Нарушителям выписывали штрафы.

Фото © ТАСС/Алексей Павлишак

Фото © ТАСС/Алексей Павлишак

С большой долей вероятности, можно утверждать, что в случае отсутствия у служащих мэрии прививок, кроме указаний на нарушения санитарных норм, Роспотребнадзор должен привлечь конкретных сотрудников к персональной ответственности, а на их работодателяналожить административный штраф, предусмотренный федеральными и городскими законами за нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (от 30 тыс руб до 1 млн руб) , - утверждает заведующий Западной коллегии адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Это следует из тех нормативных актов, которые приняли сами же столичные власти (Постановление Главного санитарного врача №1 от 15.06.2021 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» и Указа Мэра Москвы от 16 июня 2021 года № 32-УМ), - заключает Инютин.

Однако, прежде чем принимать к нарушителям меры, Роспотребнадзор в ходе проверки должен установить, что у “непривитого” работника нет объективных причин для невакцинации.

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- Проверкой наличия прививок у своих сотрудников должен заниматься, прежде всего, сам работодатель. Само-собой проверять это факт нужно только в случае, если издан специальный региональный нормативный акт об обязательном режиме вакцинирования, - замечает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

На сегодня такие документы приняты в девяти субъектах РФ: в Москве, в Московской области, в Тульской области, в Ленинградской области, в Петербурге, в Кемеровской области, в Нижегородской области, в Тверской области и в Сахалинской области. Принятыми распорядительными документами в этих регионах установлен перечень тех работников, кто подлежит обязательной вакцинации и, в случае неисполнения гражданами и их работодателями установленных требований: и для тех, и для других - может наступить административная ответственность.

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А в других регионах, где специального постановления по поводу обязательной вакцинации не принято, местные власти, хотя и рекомендуют некоторым категориям граждан получать прививку, но административный штраф за её отсутствие взимать не могут. Впрочем, в некоторых субъектах РФ, это не мешает применять к “уклонистам” от прививок другие методы. Например, руководитель Краснодарской мэрии объявил, что не вакцинированные сотрудники администрации Краснодара, в случае заболевания ими СОVID-19 - могут остаться без премий.

Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь

Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь

-Действительно, отстранение с невыплатой заработной платы предусмотрено ст. 76 Трудового кодекса РФ, - указывает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин, - но, в контексте антиковидной прививки - это касается только тех работников, чья трудовая деятельность связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями (об этом указано в законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»).

О соблюдении данных положений снова заявил Минтруд, уточнив, что отстранение работника - применимо только в случае если он имеет возможность получить прививку, но отказывается от неё, не имея медицинских противопоказаний. А гражданам, у которых такие противопоказания есть - необходимо их подтвердить, предоставив соответствующую справку из медучреждения своему работодателю, который, в свою очередь, должен отчитаться о данном факте в установленном порядке, или будет оштрафован за невыполнение правил, предусмотренных для территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (пандемия СОVID-19 к таким ситуациям, как раз относится).

Если прививка противопоказана

Фото © ТАСС/EPA

Фото © ТАСС/EPA

Согласно разъяснениям Минздрава, данных им по поводу противопоказаний к вакцинам - до прививки существующими препаратами не должны допускаться: лица моложе 18 лет и все граждане, у которых имеются тяжелые аллергические заболевания, злокачественные заболевания крови и новообразования, а также те, у кого установлены: первичный иммунодефицит, либо острые инфекционные и неинфекционные заболевания.

При этом, по своему характеру, многие противопоказания не носят постоянный характер, например: наступившая ремиссия после обострения хронического заболевания - право на отвод от вакцинирования не даёт.

А директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи Александр Гинцбург, соглашаясь с разъяснениями Минздрава, считает, что к перечню временного отвода от вакцинации нужно добавить и всех россиян, кто болеет крапивницей, конъюнктивитом и любым другим заболеванием в острой фазе.

Очевидно, что и Минтруд, давая уточнения относительно возможного недопуска не вакцинированных работников, исходит в своей логике из рекомендаций Минздрава, поэтому указывает, что отстранение “непривитого” работника должно носить исключительно временный характер и может продлится до тех пор, пока он не сделает прививку или не улучшатся общие эпидемиологические условия в регионе.

Увольнение сотрудника за отказ от вакцинации - законом не предусмотрено.

Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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