Ревизоры Роспотребнадзора навестили с внезапной проверкой сразу несколько зданий правительства Москвы. Для чиновников это стало полной неожиданностью. Инспекторы выясняли, сколько сотрудников находятся на рабочих местах, как они соблюдают масочный режим, сопоставляли данные о количестве вакцинированных. Нарушителям выписывали штрафы.

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— С большой долей вероятности, можно утверждать, что в случае отсутствия у служащих мэрии прививок, кроме указаний на нарушения санитарных норм, Роспотребнадзор должен привлечь конкретных сотрудников к персональной ответственности, а на их работодателя — наложить административный штраф, предусмотренный федеральными и городскими законами за нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (от 30 тыс руб до 1 млн руб) , - утверждает заведующий Западной коллегии адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Это следует из тех нормативных актов, которые приняли сами же столичные власти (Постановление Главного санитарного врача №1 от 15.06.2021 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» и Указа Мэра Москвы от 16 июня 2021 года № 32-УМ), - заключает Инютин.

Однако, прежде чем принимать к нарушителям меры, Роспотребнадзор в ходе проверки должен установить, что у “непривитого” работника нет объективных причин для невакцинации.

- Проверкой наличия прививок у своих сотрудников должен заниматься, прежде всего, сам работодатель. Само-собой проверять это факт нужно только в случае, если издан специальный региональный нормативный акт об обязательном режиме вакцинирования, - замечает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

На сегодня такие документы приняты в девяти субъектах РФ: в Москве, в Московской области, в Тульской области, в Ленинградской области, в Петербурге, в Кемеровской области, в Нижегородской области, в Тверской области и в Сахалинской области. Принятыми распорядительными документами в этих регионах установлен перечень тех работников, кто подлежит обязательной вакцинации и, в случае неисполнения гражданами и их работодателями установленных требований: и для тех, и для других - может наступить административная ответственность.

А в других регионах, где специального постановления по поводу обязательной вакцинации не принято, местные власти, хотя и рекомендуют некоторым категориям граждан получать прививку, но административный штраф за её отсутствие взимать не могут. Впрочем, в некоторых субъектах РФ, это не мешает применять к “уклонистам” от прививок другие методы. Например, руководитель Краснодарской мэрии объявил, что не вакцинированные сотрудники администрации Краснодара, в случае заболевания ими СОVID-19 - могут остаться без премий.

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-Действительно, отстранение с невыплатой заработной платы предусмотрено ст. 76 Трудового кодекса РФ, - указывает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин, - но, в контексте антиковидной прививки - это касается только тех работников, чья трудовая деятельность связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями (об этом указано в законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»).

О соблюдении данных положений снова заявил Минтруд, уточнив, что отстранение работника - применимо только в случае если он имеет возможность получить прививку, но отказывается от неё, не имея медицинских противопоказаний. А гражданам, у которых такие противопоказания есть - необходимо их подтвердить, предоставив соответствующую справку из медучреждения своему работодателю, который, в свою очередь, должен отчитаться о данном факте в установленном порядке, или будет оштрафован за невыполнение правил, предусмотренных для территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (пандемия СОVID-19 к таким ситуациям, как раз относится).

Если прививка противопоказана

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Согласно разъяснениям Минздрава, данных им по поводу противопоказаний к вакцинам - до прививки существующими препаратами не должны допускаться: лица моложе 18 лет и все граждане, у которых имеются тяжелые аллергические заболевания, злокачественные заболевания крови и новообразования, а также те, у кого установлены: первичный иммунодефицит, либо острые инфекционные и неинфекционные заболевания.

При этом, по своему характеру, многие противопоказания не носят постоянный характер, например: наступившая ремиссия после обострения хронического заболевания - право на отвод от вакцинирования не даёт.

А директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи Александр Гинцбург, соглашаясь с разъяснениями Минздрава, считает, что к перечню временного отвода от вакцинации нужно добавить и всех россиян, кто болеет крапивницей, конъюнктивитом и любым другим заболеванием в острой фазе.

Очевидно, что и Минтруд, давая уточнения относительно возможного недопуска не вакцинированных работников, исходит в своей логике из рекомендаций Минздрава, поэтому указывает, что отстранение “непривитого” работника должно носить исключительно временный характер и может продлится до тех пор, пока он не сделает прививку или не улучшатся общие эпидемиологические условия в регионе.