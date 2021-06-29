В Ульяновской области введут "бесковидный" режим в заведениях общепита
Посетить кафе и рестораны теперь смогут только граждане с прививкой или подтверждением отсутствия болезни.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
C 30 июня в кафе и ресторанах Ульяновской области будут действовать зоны, свободные от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
"Посетить такие заведения — кафе и рестораны — смогут только жители региона с прививкой или подтверждением отсутствия болезни", — говорится в сообщении.
Уточняется, что с учётом рекомендаций Роспотребнадзора до 31 июля в регионе будет действовать режим повышенной готовности. В этот период на массовые мероприятия в помещении и на улице разрешается допускать не более 50 человек. Время проведения ночных мероприятий в общепите, караоке-залах и боулинг-клубах ограничивается с 00:00 до 7:00 (23:00-6:00 мск). За несоблюдение требований грозит штраф от 50 тысяч рублей до 300 тысяч рублей.
В правительстве региона отметили, что необходимо носить маски в общественных местах и транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в местах приобретения товаров и услуг.
Напомним, с 28 июня рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
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