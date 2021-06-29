Литва назвала незаконным решение Белоруссии о выходе из "Восточного партнёрства"
А главный дипломат Евросоюза Боррель пообещал, что ЕС продолжит поддержку "демократических устремлений народа" республики.
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Литва считает не имеющим силы решение Белоруссии о выходе из европейской инициативы "Восточное партнёрство" в ответ на санкции ЕС. Как заявил министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис, оно принято "незаконной властью".
"Такие решения незаконными руководителями не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью", — приводит слова Ландсбергиса пресс-служба МИД Литвы.
Глава МИД добавил, что граждане Белоруссии могут продолжать использовать преимущество программы.
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"Предложение Евросоюза о проведении реформ и помощи остаётся для демократической Белоруссии в силе", — отметил он.
В свою очередь представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что Брюссель сожалеет о решении Минска.
"Евросоюз сожалеет о решении режима Лукашенко приостановить своё участие в программе "Восточное партнёрство", — сказала Массрали в беседе с ТАСС и добавила, что эта программа направлена на укрепление отношений между Евросоюзом и партнёрами.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель добавил, что Евросоюз продолжит поддержку "демократических устремлений народа Белоруссии", несмотря на решение "режима Лукашенко" выйти из "Восточного партнёрства".
Напомним, ранее Белоруссия в ответ на санкции ЕС покинула европейскую инициативу "Восточное партнёрство". Также республика запретила въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, содействовавшим введению ограничений.
В августе прошлого года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Однако оппозиция не признала итогов голосования. В результате в стране прошли массовые протесты, которые затем стихли. Ряд западных стран также не признали Лукашенко победителем выборов и потребовали проведения нового голосования.
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