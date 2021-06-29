Литва назвала незаконным решение Белоруссии о выходе из "Восточного партнёрства"

Литва считает не имеющим силы решение Белоруссии о выходе из европейской инициативы "Восточное партнёрство" в ответ на санкции ЕС. Как заявил министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис, оно принято "незаконной властью".

"Такие решения незаконными руководителями не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью", — приводит слова Ландсбергиса пресс-служба МИД Литвы.

Глава МИД добавил, что граждане Белоруссии могут продолжать использовать преимущество программы.

"Предложение Евросоюза о проведении реформ и помощи остаётся для демократической Белоруссии в силе", — отметил он.

В свою очередь представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что Брюссель сожалеет о решении Минска.

"Евросоюз сожалеет о решении режима Лукашенко приостановить своё участие в программе "Восточное партнёрство", — сказала Массрали в беседе с ТАСС и добавила, что эта программа направлена на укрепление отношений между Евросоюзом и партнёрами.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель добавил, что Евросоюз продолжит поддержку "демократических устремлений народа Белоруссии", несмотря на решение "режима Лукашенко" выйти из "Восточного партнёрства".

Напомним, ранее Белоруссия в ответ на санкции ЕС покинула европейскую инициативу "Восточное партнёрство". Также республика запретила въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, содействовавшим введению ограничений.