НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Литва назвала незаконным решение Белоруссии о выходе из "Восточного партнёрства"

А главный дипломат Евросоюза Боррель пообещал, что ЕС продолжит поддержку "демократических устремлений народа" республики.

28 июня, 21:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Литва считает не имеющим силы решение Белоруссии о выходе из европейской инициативы "Восточное партнёрство" в ответ на санкции ЕС. Как заявил министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис, оно принято "незаконной властью".

"Такие решения незаконными руководителями не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью", — приводит слова Ландсбергиса пресс-служба МИД Литвы.

Глава МИД добавил, что граждане Белоруссии могут продолжать использовать преимущество программы.

Пляшет на одной ноге: Чем придётся пожертвовать Батьке при интеграции с Москвой и как Минск отыграет западный квест по удушению белорусской экономики

Пляшет на одной ноге: Чем придётся пожертвовать Батьке при интеграции с Москвой и как Минск отыграет западный квест по удушению белорусской экономики

"Предложение Евросоюза о проведении реформ и помощи остаётся для демократической Белоруссии в силе", — отметил он.

В свою очередь представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что Брюссель сожалеет о решении Минска.

ЕС ввёл секторальные санкции против Белоруссии

ЕС ввёл секторальные санкции против Белоруссии

"Евросоюз сожалеет о решении режима Лукашенко приостановить своё участие в программе "Восточное партнёрство", — сказала Массрали в беседе с ТАСС и добавила, что эта программа направлена на укрепление отношений между Евросоюзом и партнёрами.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель добавил, что Евросоюз продолжит поддержку "демократических устремлений народа Белоруссии", несмотря на решение "режима Лукашенко" выйти из "Восточного партнёрства".

"Иначе будет поздно": Лукашенко назвал западных политиков обезумевшими и призвал с ними разобраться

"Иначе будет поздно": Лукашенко назвал западных политиков обезумевшими и призвал с ними разобраться

Напомним, ранее Белоруссия в ответ на санкции ЕС покинула европейскую инициативу "Восточное партнёрство". Также республика запретила въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, содействовавшим введению ограничений.

В августе прошлого года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Однако оппозиция не признала итогов голосования. В результате в стране прошли массовые протесты, которые затем стихли. Ряд западных стран также не признали Лукашенко победителем выборов и потребовали проведения нового голосования.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Белоруссия в ответ на санкции ЕС покинула европейскую инициативу "Восточное партнёрство"

сегодня в 14:44

Пушков раскритиковал немецких солдат за вечеринку с песней про Гитлера

20 июня, 18:44

Уши от дохлого осла, а не возмещение: Зачем Чехия пристраивается к очереди в кремлёвскую кассу

сегодня в 21:40

США отреагировали на обстрел военной базы в районе сирийского нефтяного месторождения

сегодня в 22:42

Сочи стал лидером среди российских городов по росту цен на жильё в новостройках

сегодня в 22:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1