Минобороны Британии признало ошибкой потерю секретных документов об эсминце Defender

Заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин заявил, что Лондон считает ошибкой потерю документов с планами следования эсминца Defender в Чёрном море. Об этом сообщает Би-би-си.

"Похоже, что это была ошибка. Я не хочу делать выводы до появления результатов расследования, но это похоже на ошибку", — сказал Куин во время выступления в палате общин.

Замминистра обороны извинился за этот инцидент и признал, что некоторые документы с грифом "секретно" предназначались только сотрудникам секретной службы Великобритании. Также он добавил, что военные проверяют то, все ли потерянные бумаги на месте и обстоятельства, при которых было опубликовано их содержимое.

Отвечая на вопрос, привлекут ли журналистов Би-би-си к ответственности за публикацию материалов, Куин отметил, что они повели себя ответственно, вернув документы. Первоначальная ошибка, по его словам, заключается именно в утере бумаг, а не в том, что они в итоге оказались у СМИ.