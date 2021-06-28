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Минобороны Британии признало ошибкой потерю секретных документов об эсминце Defender

По словам замглавы ведомства, сейчас военные проверяют то, все ли бумаги на месте и обстоятельства, при которых было опубликовано их содержимое.

28 июня, 20:49
<p>Фото © <a href="https://www.royalnavy.mod.uk/our-organisation/the-fighting-arms/surface-fleet/destroyers/hms-defender" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Royalnavy.mod.uk</a></p>

Фото © Royalnavy.mod.uk

Заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин заявил, что Лондон считает ошибкой потерю документов с планами следования эсминца Defender в Чёрном море. Об этом сообщает Би-би-си.

"Похоже, что это была ошибка. Я не хочу делать выводы до появления результатов расследования, но это похоже на ошибку", — сказал Куин во время выступления в палате общин.

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Замминистра обороны извинился за этот инцидент и признал, что некоторые документы с грифом "секретно" предназначались только сотрудникам секретной службы Великобритании. Также он добавил, что военные проверяют то, все ли потерянные бумаги на месте и обстоятельства, при которых было опубликовано их содержимое.

Отвечая на вопрос, привлекут ли журналистов Би-би-си к ответственности за публикацию материалов, Куин отметил, что они повели себя ответственно, вернув документы. Первоначальная ошибка, по его словам, заключается именно в утере бумаг, а не в том, что они в итоге оказались у СМИ.

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Напомним, материалы для публикации Би-би-си в редакцию якобы принёс прохожий, который за день до инцидента с эсминцем около Крымского полуострова обнаружил папку с документами возле автобусной остановки на юго-востоке Англии. Владельцем бумаг, как сообщается, был высокопоставленный чиновник Минобороны Великобритании. В ведомстве сразу подтвердили факт утечки.

Как уже писал Лайф, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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