Байден решил не ехать на Олимпиаду в Токио
При этом в Белом доме отметили, что глава государства будет болеть и переживать за американских спортсменов.
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Президент США Джо Байден не планирует лично посещать Олимпийские игры в Токио. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент не планирует посещать Игры. Конечно, он будет болеть за спортсменов", — отметила Псаки и добавила, что в Токио отправится делегация от США.
При этом, по данных некоторых СМИ, Олимпиаду в японской столице может посетить супруга американского лидера Джилл Байден, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Добавим, что Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса Игры перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить состязания без болельщиков из других стран. При этом на допуск местных зрителей был установлен лимит в десять тысяч человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%. Премьер-министр Японии также рассказал, что, если в стране будет введён режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса, Олимпиада может и вовсе пройти без зрителей.
Ранее Лайф сообщал, что Япония решила ужесточить ограничения для олимпийских спортсменов из ряда стран. Повышенные требования к сборным из шести государств планируют ввести с 1 июля.
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