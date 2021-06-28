Байден решил не ехать на Олимпиаду в Токио

Добавим, что Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса Игры перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить состязания без болельщиков из других стран. При этом на допуск местных зрителей был установлен лимит в десять тысяч человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%. Премьер-министр Японии также рассказал, что, если в стране будет введён режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса, Олимпиада может и вовсе пройти без зрителей.