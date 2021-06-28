В Петербурге возросло количество молодых пациентов с коронавирусом

В Санкт-Петербурге возросла доля пациентов в возрасте от 20 до 40 лет, которые заболевают коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил глава Комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец. Вместе с тем он отметил, что снизилось число детей с CoViD-19.