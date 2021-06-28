В Петербурге возросло количество молодых пациентов с коронавирусом
Вместе с тем число болеющих CoViD-19 детей в Северной столице уменьшилось.
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В Санкт-Петербурге возросла доля пациентов в возрасте от 20 до 40 лет, которые заболевают коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил глава Комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец. Вместе с тем он отметил, что снизилось число детей с CoViD-19.
"Число заболевших детей, которое мы наблюдаем сейчас, существенно меньше, чем во вторую волну. А симптомы все те же: кашель, чихание, повышение температуры, насморк", — отметил Лисовец.
Глава Комздрава призвал жителей Северной столицы при любых симптомах немедленно обращаться к медикам.
Напомним, по последним данным, в Санкт-Петербурге выявлено 466 775 случаев коронавируса. Умерло 16 116 пациентов, выздоровело 441 696. За последние сутки зафиксировано 1335 заражений, скончалось 110 человек.
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