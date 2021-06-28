Предварительный ущерб инфраструктуре Ялты, нанесённый в результате сильных ливней и подтоплений, превысил семь миллиардов рублей. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Янина Павленко.

"Мы завершили сегодня предварительный подсчёт нанесённого урона нашему городу. Ориентировочная сумма на восстановительные работы — порядка семи миллиардов рублей, чуть выше семи миллиардов рублей. Ну а, конечно, суммы самих капитальных ремонтов в разы больше", — отметила Павленко.