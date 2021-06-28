НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Семизначная цифра: Власти Ялты назвали предварительную сумму ущерба от наводнения

При этом глава администрации города подчеркнула, что суммы капитальных ремонтов в разы больше.

28 июня, 20:39
<p>Фото © <a href="https://82.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4496375" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Республике Крым</a></p>

Фото © ГУ МЧС по Республике Крым

Предварительный ущерб инфраструктуре Ялты, нанесённый в результате сильных ливней и подтоплений, превысил семь миллиардов рублей. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Янина Павленко.

"Мы завершили сегодня предварительный подсчёт нанесённого урона нашему городу. Ориентировочная сумма на восстановительные работы — порядка семи миллиардов рублей, чуть выше семи миллиардов рублей. Ну а, конечно, суммы самих капитальных ремонтов в разы больше", — отметила Павленко.

Предварительный ущерб от наводнения в Крыму оценили в 12,5 млрд рублей

Предварительный ущерб от наводнения в Крыму оценили в 12,5 млрд рублей

Напомним, 17 июня мощный циклон обрушился на Крым, это привело к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда эвакуировали пациентов. На следующий день ливни добрались до Ялты — река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет.

Вместо дорог снова реки: Мощный ливень обрушился на Ялту спустя неделю после наводнения

Вместо дорог снова реки: Мощный ливень обрушился на Ялту спустя неделю после наводнения

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Предварительный ущерб от наводнения в Крыму оценили в 12,5 млрд рублей

сегодня в 13:39

В МЧС предупредили крымчан о подъёме воды в реках

вчера в 11:54

Власти Курской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда граждан

сегодня в 21:03

Минобороны Британии признало ошибкой потерю секретных документов об эсминце Defender

сегодня в 20:49

Украинские националисты устроили акцию под офисом Зеленского и обвинили его в предательстве

сегодня в 20:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1