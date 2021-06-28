Семизначная цифра: Власти Ялты назвали предварительную сумму ущерба от наводнения
При этом глава администрации города подчеркнула, что суммы капитальных ремонтов в разы больше.
Фото © ГУ МЧС по Республике Крым
Предварительный ущерб инфраструктуре Ялты, нанесённый в результате сильных ливней и подтоплений, превысил семь миллиардов рублей. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Янина Павленко.
"Мы завершили сегодня предварительный подсчёт нанесённого урона нашему городу. Ориентировочная сумма на восстановительные работы — порядка семи миллиардов рублей, чуть выше семи миллиардов рублей. Ну а, конечно, суммы самих капитальных ремонтов в разы больше", — отметила Павленко.
Напомним, 17 июня мощный циклон обрушился на Крым, это привело к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда эвакуировали пациентов. На следующий день ливни добрались до Ялты — река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет.
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