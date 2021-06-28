Украинские националисты устроили акцию под офисом Зеленского и обвинили его в предательстве

Участники различных украинский националистических групп устроили акцию протеста у офиса президента страны Владимира Зеленского и обвинили его в предательстве. Видео с демонстрации опубликовали местные СМИ.

Возле здания на Банковой улице собралось около сотни человек с флагами и лозунгами, среди которых выделялись "Зеленский — предатель" и "Зеленского на нары". Кроме того, протестующие принесли плакат, на котором изображён документ — "Сообщение о подозрении Зеленского в совершении госизмены".

В акции принимали участие представители партий "Демократична сокира" ("Демократический топор"), "Национальный корпус", созданный на основе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело, и других.