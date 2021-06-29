Власти Курской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда граждан

Власти Курской области объявили о введении в регионе с 1 июля обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. Данное решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с ковидом.

Как рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, задача властей региона — до 1 сентября привить первым компонентом вакцины от ковида не менее 70% от числа запланированных.

"И тогда у нас будет подушка безопасности, и у нас осенью не будет всплеска и подъёма заболеваемости. Поэтому такое предложение: чтобы не ограничивать деятельность предприятий и организаций Курской области, предлагаю обязать работодателей... обеспечить проведение профилактических прививок не менее 70% от общей численности работников по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции", — добавил Белостоцкий.

В частности, вакцинации подлежат работники сферы торговли и услуг, общепита, почты, МФЦ, транспорта, социальной защиты, ЖКХ, образования, здравоохранения, соцобслуживания, культуры и искусства, физкультуры, служащих. Постановление вступает в силу с 1 июля.