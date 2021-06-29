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Власти Курской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда граждан

В частности, привиться от коронавируса должны работники сферы торговли и услуг, общепита, почты, МФЦ, транспорта, образования, здравоохранения.

28 июня, 21:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Курской области объявили о введении в регионе с 1 июля обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. Данное решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с ковидом.

Как рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, задача властей региона — до 1 сентября привить первым компонентом вакцины от ковида не менее 70% от числа запланированных.

"И тогда у нас будет подушка безопасности, и у нас осенью не будет всплеска и подъёма заболеваемости. Поэтому такое предложение: чтобы не ограничивать деятельность предприятий и организаций Курской области, предлагаю обязать работодателей... обеспечить проведение профилактических прививок не менее 70% от общей численности работников по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции", — добавил Белостоцкий.

В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан

В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан

В частности, вакцинации подлежат работники сферы торговли и услуг, общепита, почты, МФЦ, транспорта, социальной защиты, ЖКХ, образования, здравоохранения, соцобслуживания, культуры и искусства, физкультуры, служащих. Постановление вступает в силу с 1 июля.

Добавим, что на 28 июня первым компонентом вакцины от коронавируса привиты в области 176 150 человек, завершил вакцинацию 141 281 человек. По данным местных властей, для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо привить свыше 534 тысяч человек.

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Ещё один российский регион присоединился к обязательной вакцинации некоторых жителей

Напомним, что первым регионом, где ввели подобные меры, стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской, Нижегородской, Калининградской, Брянской, Сахалинской, Магаданской, Мурманской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях, республиках Бурятия, Алтай и Хакасия, Забайкальском крае и Ненецком автономном округе.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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