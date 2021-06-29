Посол США Салливан: Путин и Байден обсуждали выдачу российских виз американским дипломатам
По мнению представителя вашингтонской администрации, этот вопрос необходимо решить в первую очередь.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байдена на саммите в Женеве обсуждали вопрос выдачи российских виз американским дипломатам, которые могли бы заменить местный персонал. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан.
"Отдельно обсуждалась на встрече в Женеве необходимость получения нами виз для того, чтобы можно было при помощи американских граждан заменить местный персонал, который мы больше не можем нанимать на работу", — сказал Салливан в эфире телеканала "Дождь".
Глава американской дипмиссии считает, этот вопрос необходимо решить в первую очередь. Также Салливан сообщил, что после возвращения в Москву встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Представители Вашингтона и Москвы согласились в том, что женевский саммит был полезным и ознаменовал собой лишь начало обсуждения широкого круга тем.
Напомним, 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на недружественные действия других стран. В перечень таких государств, утверждённый Правительством РФ, вошли США и Чехия. Отныне они не могут нанимать в свои дипломатические и консульские миссии граждан России.
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