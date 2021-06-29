Посол США Салливан: Путин и Байден обсуждали выдачу российских виз американским дипломатам

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байдена на саммите в Женеве обсуждали вопрос выдачи российских виз американским дипломатам, которые могли бы заменить местный персонал. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан.

"Отдельно обсуждалась на встрече в Женеве необходимость получения нами виз для того, чтобы можно было при помощи американских граждан заменить местный персонал, который мы больше не можем нанимать на работу", — сказал Салливан в эфире телеканала "Дождь".