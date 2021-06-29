Коллега погибшей в Прикамье женщины сообщила, что экс-супруг и раньше угрожал женщине. Видео © LIFE

Предприниматель Сергей Ш., который убил свою бывшую жену Веронику Ш. и её родственников в Пермском крае, ранее уже угрожал экс-супруге. Об этом Лайфу рассказала коллега убитой женщины Татьяна Башиева.

"Очень хорошая женщина, очень жалко. Ну, это её муж, насколько я знаю, разошлись они, он здесь проживал, она в Горнозаводске. Как вот говорят, он угрожал и раньше", — сказала она.

В свою очередь, сосед Сергея рассказал, как его задерживали. По словам мужчины, в бегах злоумышленник не находился, а после расправы приехал домой и лёг спать. Позже туда прибыли правоохранители.

"Нормальный мужик. Даже никто как бы не полагал и не думал, что вот так вот получится с ним. Не находился он в бегах. Здесь, дома, лёг спать после происшествия. Спокойно потом приехала полиция, и без всяких этих сдался и всё... Даже как бы слёзы на глазах были, конечно, с сыном попрощался и сказал: "Всё, давайте", — отметил он.

Собеседник Лайфа добавил, что все местные жители находятся в шоке после случившегося, никто не ожидал, что всё так закончится.