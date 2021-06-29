Эксперты назвали самых уязвимых пользователей для хакеров и рассказали, как защититься

Согласно данным разработчика антивирусов ESET, каждый второй пользователь соцсетей становится жертвой киберпреступлений. Директор департамента корпоративного бизнеса компании Антон Пономарёв рассказал Лайфу, какие пользователи самые уязвимые, а также как они могут защитить себя.

По словам специалиста, в 2020 году появились целые группировки злоумышленников, использующих фишинг — атаку, когда пользователь переходит по фейковой ссылке и вводит свои данные, которые потом могут использоваться мошенниками для кражи персональных аккаунтов или доступа к банковскому счёту. Чтобы не стать жертвой преступника, необходимо проверить ссылку с помощью специальных сервисов или непосредственно на сайте компании.

Также мошенники часто крадут данные у пользователей, смотрящих пиратский контент. В этом случае, чтобы избежать утечки информации, совет простой — не пользоваться пиратскими сайтами и применять антивирусное ПО.

Пономарёв также предостерёг любителей соцсетей, которые, делясь там информацией, сами предоставляют все необходимые сведения мошенникам. Поэтому необходимо с осторожностью публиковать информацию в Сети.

На удочку к злоумышленникам попадают и пользователи, предпочитающие устанавливать одинаковые и простые пароли на своих аккаунтах в соцсетях. Пароль, по словам эксперта, нужно делать максимально сложным, а ещё можно пользоваться менеджерами паролей.

Помимо этого часто жертвами преступников становятся неопытные юзеры. При этом в зоне риска находятся как юные, так и пожилые пользователи. В случае с детьми, например, помогут программы родительского контроля, а вот более старшему поколению стоит записаться на курсы интернет-грамотности.