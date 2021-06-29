Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до 11, судьба 150 человек неизвестна
В качестве благотворительной помощи пострадавшим и семьям погибших удалось собрать 1,6 миллиона долларов, сообщили местные власти.
Фото © ТАСС / AP
До 11 увеличилось число жертв обрушения дома в американском штате Флорида. Об этом журналистам сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.
При этом судьба порядка 150 человек по-прежнему остаётся неизвестной. Кава отметила, что власти пытаются выяснить точное количество находившихся в доме людей. Также она рассказала, что в качестве благотворительной помощи пострадавшим и семьям погибших удалось собрать 1,6 миллиона долларов.
Напомним, трагедия произошла в городе Серфсайд в ночь на 24 июня. По неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Изначально сообщалось о трёх погибших. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии.
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