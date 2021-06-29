Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до 11, судьба 150 человек неизвестна

До 11 увеличилось число жертв обрушения дома в американском штате Флорида. Об этом журналистам сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

При этом судьба порядка 150 человек по-прежнему остаётся неизвестной. Кава отметила, что власти пытаются выяснить точное количество находившихся в доме людей. Также она рассказала, что в качестве благотворительной помощи пострадавшим и семьям погибших удалось собрать 1,6 миллиона долларов.