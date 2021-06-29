Госдеп США продлил рекомендацию не посещать Россию

Государственный департамент США по-прежнему не рекомендует американцам посещать Россию. Об этом говорится в заявлении дипведомства.

Госдеп призывает граждан Соединённых Штатов не посещать Северный Кавказ, в частности Чечню и Эльбрус, из-за "терроризма, риска похищения людей и риска гражданских беспорядков", а также Крым, который Вашингтон не признаёт частью РФ.

В последний раз данные рекомендации озвучивались 8 июня.