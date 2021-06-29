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Госдеп США продлил рекомендацию не посещать Россию

В частности, речь идёт о Крыме, который Вашингтон не признаёт территорией РФ.

28 июня, 23:43

Фото © Pixabay

Государственный департамент США по-прежнему не рекомендует американцам посещать Россию. Об этом говорится в заявлении дипведомства.

Госдеп призывает граждан Соединённых Штатов не посещать Северный Кавказ, в частности Чечню и Эльбрус, из-за "терроризма, риска похищения людей и риска гражданских беспорядков", а также Крым, который Вашингтон не признаёт частью РФ.

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В последний раз данные рекомендации озвучивались 8 июня.

Также Госдеп подтвердил рекомендацию не ездить в Белоруссию. Причиной этого в Вашингтоне назвали риск заразиться коронавирусом и быть "произвольно задержанными".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым российской территорией. На полуострове призвали политика "не зарекаться".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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