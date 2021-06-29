Госдеп США продлил рекомендацию не посещать Россию
В частности, речь идёт о Крыме, который Вашингтон не признаёт территорией РФ.
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Государственный департамент США по-прежнему не рекомендует американцам посещать Россию. Об этом говорится в заявлении дипведомства.
Госдеп призывает граждан Соединённых Штатов не посещать Северный Кавказ, в частности Чечню и Эльбрус, из-за "терроризма, риска похищения людей и риска гражданских беспорядков", а также Крым, который Вашингтон не признаёт частью РФ.
В последний раз данные рекомендации озвучивались 8 июня.
Также Госдеп подтвердил рекомендацию не ездить в Белоруссию. Причиной этого в Вашингтоне назвали риск заразиться коронавирусом и быть "произвольно задержанными".
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым российской территорией. На полуострове призвали политика "не зарекаться".
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