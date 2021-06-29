В ЕС отреагировали на решение Белоруссии покинуть "Восточное партнёрство"

Евросоюз сожалеет, что власти Белоруссии приняли решение в ответ на санкции Брюсселя покинуть программу "Восточное партнёрство". Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

"Евросоюз сожалеет о решении режима Лукашенко приостановить своё участие в программе "Восточное партнёрство". Эта программа направлена на укрепление отношений между ЕС и странами-партнёрами и приносит конкретные выгоды гражданам этих стран", — отметила она в беседе с ТАСС.

Массрали добавила, что данное решение Минска демонстрирует "пренебрежение к белорусскому народу", который, как она утверждает, является "выгодоприобретателем от реализации различных проектов в рамках "Восточного партнёрства".

При этом она заметила, что Евросоюз по-прежнему открыт для работы с народом республики в рамках "Восточного партнёрства" и будет продолжать поддерживать белорусское общество, а также их "демократические устремления".

Также Массрали подчеркнула, что Евросоюз считает призыв Минска отозвать для консультаций посла ЕС из Белоруссии "шагом к самоизоляции" и призывает сохранить открытыми каналы для коммуникации.

Как сообщалось ранее, в ответ на санкции Евросоюза Белоруссия приостановила своё участие в инициативе "Восточное партнёрство". Минск также отозвал своего постпреда при ЕС Александра Михневича и рекомендовал послу Евросоюза в республике Дирку Шубелю выехать в Брюссель для проведения консультаций. Кроме того, страна начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС и запрещает въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, содействовавшим введению ограничений. Помимо этого, республика продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера.