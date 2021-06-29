НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ЕС отреагировали на решение Белоруссии покинуть "Восточное партнёрство"

Также в Брюсселе заявили, что призыв Минска отозвать посла Евросоюза из республики для консультаций является "шагом к самоизоляции".

28 июня, 22:55

Фото © Pixabay

Евросоюз сожалеет, что власти Белоруссии приняли решение в ответ на санкции Брюсселя покинуть программу "Восточное партнёрство". Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

"Евросоюз сожалеет о решении режима Лукашенко приостановить своё участие в программе "Восточное партнёрство". Эта программа направлена на укрепление отношений между ЕС и странами-партнёрами и приносит конкретные выгоды гражданам этих стран", — отметила она в беседе с ТАСС.

Массрали добавила, что данное решение Минска демонстрирует "пренебрежение к белорусскому народу", который, как она утверждает, является "выгодоприобретателем от реализации различных проектов в рамках "Восточного партнёрства".

Литва назвала незаконным решение Белоруссии о выходе из "Восточного партнёрства"

Литва назвала незаконным решение Белоруссии о выходе из "Восточного партнёрства"

При этом она заметила, что Евросоюз по-прежнему открыт для работы с народом республики в рамках "Восточного партнёрства" и будет продолжать поддерживать белорусское общество, а также их "демократические устремления".

Также Массрали подчеркнула, что Евросоюз считает призыв Минска отозвать для консультаций посла ЕС из Белоруссии "шагом к самоизоляции" и призывает сохранить открытыми каналы для коммуникации.

Кошелёк Батьки: Новые санкции Запада ударят по самым доходным отраслям экономики Белоруссии

Кошелёк Батьки: Новые санкции Запада ударят по самым доходным отраслям экономики Белоруссии

Как сообщалось ранее, в ответ на санкции Евросоюза Белоруссия приостановила своё участие в инициативе "Восточное партнёрство". Минск также отозвал своего постпреда при ЕС Александра Михневича и рекомендовал послу Евросоюза в республике Дирку Шубелю выехать в Брюссель для проведения консультаций. Кроме того, страна начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС и запрещает въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, содействовавшим введению ограничений. Помимо этого, республика продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера.

Напомним, 24 июня Евросоюз ввёл секторальные санкции против Белоруссии. Они подразумевают запрет на торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями и сырьём для них, а также иные ограничения.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Литва назвала незаконным решение Белоруссии о выходе из "Восточного партнёрства"

вчера в 21:17

Белоруссия в ответ на санкции ЕС покинула европейскую инициативу "Восточное партнёрство"

вчера в 14:44

Капитализация Facebook впервые превысила триллион долларов

сегодня в 00:08

Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до 11, судьба 150 человек неизвестна

вчера в 23:56

"Должен позвонить Де Ниро": Вратарь сборной Швейцарии сравнил игру с Францией с голливудским фильмом

вчера в 23:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1