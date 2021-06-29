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Пожилая пара и их внучка утонули в канализации в Подмосковье

Как они оказались в коллекторе, пока не известно. Причины смерти устанавливаются.

28 июня, 22:50

Фото © Pixabay

В рабочем посёлке Обухово, Богородский городской округ Подмосковья, три человека утонули в канализационном коллекторе. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, погибшие — это пожилая пара 1946 и 1952 года рождения и их внучка 2017 года рождения. Тела нашли родственники. Как они оказались в коллекторе, пока не известно. Причины смерти устанавливаются.

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Ранее в Челябинске женщина провалилась в открытый коллектор и погибла.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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