Пожилая пара и их внучка утонули в канализации в Подмосковье

В рабочем посёлке Обухово, Богородский городской округ Подмосковья, три человека утонули в канализационном коллекторе. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, погибшие — это пожилая пара 1946 и 1952 года рождения и их внучка 2017 года рождения. Тела нашли родственники. Как они оказались в коллекторе, пока не известно. Причины смерти устанавливаются.