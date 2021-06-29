Сочи стал лидером среди российских городов по росту цен на жильё в новостройках

Сочи по итогам первых шести месяцев 2021 года стал абсолютным лидером среди крупных российских городов по темпам роста цен на жильё в новостройках. За первые полгода квадратный метр первичного жилья в этом городе в среднем подорожал почти на 38 процентов. Об этом в своём отчёте сообщили аналитики портала "Мир квартир", передаёт РИА "ФАН".

По мнению специалистов, ключевой причиной резкого подорожания недвижимости стал мораторий на строительство жилья в Сочи, который начнёт действовать уже с 1 июля.

Высокие темпы роста цен на первичку также наблюдаются в Калининграде (+20%), Омске (+19%), Симферополе (+19%), Саратове (+18%), Севастополе (+17%), Самаре (+17%), Твери (+17%) и Курске (+17%). По данным экспертов, в Москве стоимость квартир в новостройках увеличилась на 12% (до 290,3 тысячи рублей за квадратный метр), в Подмосковье цены поднялись на 16% (до 129,2 тысячи рублей), а в Санкт-Петербурге — на 13% (до 170 тысяч рублей).