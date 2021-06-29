В Подмосковье ребёнка убила упавшая с дерева ветка

В подмосковном Королёве упавшая с дерева ветка убила шестилетнего ребёнка. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"28 июня 2021 года в городе Королёве рядом с детской площадкой на шестилетнего мальчика упала крупная ветвь дерева. От полученных травм ребёнок скончался на месте", — говорится в сообщении.

По данному факту начата доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы.