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В Подмосковье ребёнка убила упавшая с дерева ветка

Шестилетний мальчик скончался на месте от полученных травм.

28 июня, 22:20
<p>Фото © СУ СКР по Московской области</p>

Фото © СУ СКР по Московской области

В подмосковном Королёве упавшая с дерева ветка убила шестилетнего ребёнка. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"28 июня 2021 года в городе Королёве рядом с детской площадкой на шестилетнего мальчика упала крупная ветвь дерева. От полученных травм ребёнок скончался на месте", — говорится в сообщении.

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По данному факту начата доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы.

Напомним, 29 июня на Московский регион обрушился мощный ливень с грозой и сильным ветром, нанёсший серьёзный ущерб. Так, в Химках от удара молнии загорелся коттедж, в Балашихе и ряде других городов 15 000 человек остались без электроэнергии. Москве тоже пришлось несладко: Лайф показывал последствия "суперливня", превратившего столицу в одно большое озеро.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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