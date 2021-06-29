В Подмосковье ребёнка убила упавшая с дерева ветка
Шестилетний мальчик скончался на месте от полученных травм.
Фото © СУ СКР по Московской области
В подмосковном Королёве упавшая с дерева ветка убила шестилетнего ребёнка. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
"28 июня 2021 года в городе Королёве рядом с детской площадкой на шестилетнего мальчика упала крупная ветвь дерева. От полученных травм ребёнок скончался на месте", — говорится в сообщении.
По данному факту начата доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы.
Напомним, 29 июня на Московский регион обрушился мощный ливень с грозой и сильным ветром, нанёсший серьёзный ущерб. Так, в Химках от удара молнии загорелся коттедж, в Балашихе и ряде других городов 15 000 человек остались без электроэнергии. Москве тоже пришлось несладко: Лайф показывал последствия "суперливня", превратившего столицу в одно большое озеро.
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