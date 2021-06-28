Тропический гидроудар: Эксперты объяснили, почему Москва не справляется с суперливнями

Привет из 60-х

Главная проблема Москвы связана с тем, что систему ливневых стоков рассчитывали по СНиПам ещё 1960–1980-х годов, а максимальное количество осадков для них определяли по метеорологическим наблюдениям того времени. С изменением климата дождей стало больше.

Видео © LIFE SHOT

За последние годы по выпавшим осадкам Москва побила сразу несколько рекордов. Лето прошлого года стало одним из самых дождливых за всю историю метеонаблюдений. Природа на планете изменилась, а столицу России до сих пор защищают ливневые стоки, рассчитанные на устаревшую нагрузку.

Улица Намёткина. Видео © LIFE SHOT

По данным мэрии Москвы, общая протяжённость трубопроводов системы сбора и транспортировки сточных вод сейчас составляет почти восемь тысяч километров. Это больше, чем расстояние от Калининграда до Владивостока по прямой. Диаметр дренажных труб в системе стока составляет от десяти сантиметров до нескольких метров.

Дерево упало на детскую площадку в Королёве. Видео © LIFE SHOT

В каком состоянии находятся эти магистрали? В постановлении "Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Москвы на период до 2025 года" от сентября 2016 года отмечается, что более 70% трубопроводов "превысили нормативный срок эксплуатации, что негативно сказывается на надёжности городской канализации".

Работоспособность столичной ливнёвки

Последствия суперливня в Москве 28 июня 2021 года. Видео © LIFE

По мнению бывшего главы НИиПИ генплана Москвы заслуженного архитектора России Александра Ткаченко, сейчас на работоспособность ливнёвки влияет несколько факторов: актуальное состояние существующей системы, развитие города, обеспечивающее дальнейший рост нагрузки, и, как ни странно, благоустройство существующих улиц, особенно центральных.

— Складывается впечатление, что в последнее время всех больше интересует внешний вид Москвы, чем техническая сторона её жизни, инфраструктура, которая обеспечивает безопасность и комфорт жителей мегаполиса. К сожалению, вместе с Советским Союзом мы потеряли и хорошую школу проектировщиков. Посмотрите, что сейчас творится, к примеру, на улице Мясницкой. Никогда там луж не было, а сейчас реки текут после каждого дождя. Да, красиво сделали, идеально ровно. А ведь ошибка почти дилетантская. Любой специалист должен понимать, что такое вертикальное проектирование — учитывать в своей работе наклоны поверхностей для отвода воды. И подобного рода промахи в столице встречаются, — рассказал Ткаченко Лайфу.

Как правило, подобные ситуации возникают, когда подрядчики делают инженерные расчёты по загрузке существующих ливневых коммуникаций без учёта их состояния, просто вписывают свои архитектурные решения в старые системы, а они к этому моменту уже могут требовать капитального ремонта. В результате проблема вместо решения "цементируется" новостроем сверху. Кроме того, строителям выгодно быстро закрыть объект, получить свои деньги и перейти на новый проект, зачастую нарушая технологии и отклоняясь от заявленных технических заданий, в том числе и по строительству водоотводной инфраструктуры.

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

По мнению архитектора, на состоянии ливневых стоков отразилась и градостроительная активность столичных чиновников — особенно трубам и коллекторам досталось в нулевые, когда на строительных площадках куски кирпича, плитки, испорченные цемент и известь, арматура, доски и многое другое летело в канализацию. Таким нехитрым способом подрядчики, экономя на вывозе, утилизировали оставшийся после работы мусор.

Правда, по словам Ткаченко, в последнее время подобные инциденты почти исчезли — эксплуатирующие организации стали тщательнее следить за подрядчиками из-за драконовских штрафов. Но сейчас на повестке стоит расчистка оставшихся с тех времён завалов. А это большие деньги и время.

Влияние бордюров

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Ещё один фактор — урбанизация территорий сокращает природные дренажные системы. Воде, которая раньше просто уходила с поверхности через почву, теперь некуда деваться, кроме как собираться в естественные реки и озёра.

— Тут есть два подхода: либо добавлять к существующей трубе [ливневой системе] всё новые секции и усиливать нагрузку (то, что в столице делается сейчас). И второй подход, предусматривающий возможность не сбрасывать абсолютно всю воду в ливневую систему и не перегружать её. Часть воды, где это возможно, нужно уводить на газоны, откуда она будет уходить естественным образом. Конечно, потребуются вложения для решения ряда сопутствующих проблем, но наши расчёты говорят, что этот способ эффективен и может работать в Москве, — пояснил Лайфу профессор Высшей школы урбанистики Алексей Крашенинников.

Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Если посмотреть на участки дорог, которые постоянно затапливают дожди, и их инфраструктуру, то заметно, что многие из них представляют собой накопители воды.

— Один из главных факторов затопления московских дорог — это любовь градостроителей к высоким бордюрам. Посмотрите, например, на тротуары и пешеходные дорожки. Они в большинстве своём представляют собой естественный канал для воды: сама дорога находится ниже уровня газона, а по бокам стоят бордюры. Вода сливается на дорогу с двух сторон, и ей дальше попросту некуда деваться. Она разрушает покрытие, и очень скоро здесь возникают ямы, асфальт слезает. Как нужно делать? Правильный вариант — когда бордюр идёт вровень с тротуаром или дорогой, а уровень газона или грунта ниже на несколько сантиметров. В итоге влага будет уходить с тротуара на газон вместе с пылью и песком. Вода — это враг города, и задача города — как можно скорее увести её с улиц, — пояснил Лайфу архитектор и блогер Илья Варламов.

Эксперт Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская разделяет подобный подход. По её мнению, чтобы избавиться от потопов, нужно не усиливать существующую канализацию, а снимать с неё нагрузку.

— Главная проблема любого крупного мегаполиса, не только Москвы, — обилие водонепроницаемых поверхностей. Если раньше в столице было и асфальта меньше, и климат был суше, то сейчас погода в бетонном городе всё больше походит на субтропики с частыми и обильными дождями. У нас должны появляться накопительные резервуары — распределённые, а не централизованные. Это значит, что в каждом дворе могут стоять накопители (надземные, подземные), они будут собирать влагу, которую позже можно будет пустить, например, на полив газонов. В результате централизованная система не будет перегружаться. Кроме того, этот способ борьбы с потопами существенно дешевле традиционных методов — дальнейшего нагромождения коммуникаций под городом, — считает Ирбитская.

Люди, знающие систему ливнёвок в Москве, называют и другие причины регулярных потопов.

Мужчины толкают сломанный автомобиль на улице Вавилова. Видео © LIFE

— Пропускная способность труб может меняться в том числе и из-за движения грунта. Год за годом, хотим мы того или нет, Москва накапливает всё новые культурные слои. Посмотрите на старые строения, они же часто явно ниже сидят в земле, чем должны были бы. Первые этажи чем дальше, тем больше опускаются в подвал. Всё это говорит о том, что почва под нашими ногами постоянно меняется. Это приводит к изменениям в геометрии систем труб: где-то меняются углы залегания, тем самым в них меняется скорость течения воды; где-то под нагрузкой они лопаются и частично осыпаются, из-за этого также меняется их пропускная способность, — рассказал Лайфу председатель технического комитета № 418 "Дорожное хозяйство" Николай Быстров.

Программы модернизации

Москва в последние годы выделяет миллиарды рублей на несколько программ, которые должны защитить город от последствий стихий. Главная цель — снизить уровень износа сетей водоотведения поверхностного стока. Решение проблемы возложено на вице-мэра по ЖКХ Петра Бирюкова.