США отреагировали на обстрел военной базы в районе сирийского нефтяного месторождения
Представитель американских военных сообщил, что им пришлось открыть ответный огонь из артиллерийских орудий.
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Официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции в Сирии полковник Уэйн Маротто прокомментировал атаку на военную базу в районе нефтяного месторождения Эль-Омар.
По его словам, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
"Военнослужащие США в Сирии, находясь под реактивным обстрелом, действовали в порядке самообороны и вели контрбатарейный артиллерийский огонь по пусковым позициям", — написал Маротто в "Твиттере".
Других подробностей происшествия пока не приводится.
Напомним, ранее США нанесли удары по объектам повстанцев на границе Сирии и Ирака. Вашингтон уверен, что действовал согласно международным нормам в соответствии со своим правом на самооборону. Источники в администрации американского президента Джо Байдена сообщили, что целью ударов была в том числе база, использовавшаяся для операций с применением беспилотников против военных США. Белый дом считает, что операция была необходима для устранения опасности, которая грозила американским военным инструкторам и ЦРУ.
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