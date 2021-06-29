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США отреагировали на обстрел военной базы в районе сирийского нефтяного месторождения

Представитель американских военных сообщил, что им пришлось открыть ответный огонь из артиллерийских орудий.

28 июня, 22:42

Фото © Twitter / cmoc_sdf

Официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции в Сирии полковник Уэйн Маротто прокомментировал атаку на военную базу в районе нефтяного месторождения Эль-Омар.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

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"Военнослужащие США в Сирии, находясь под реактивным обстрелом, действовали в порядке самообороны и вели контрбатарейный артиллерийский огонь по пусковым позициям", написал Маротто в "Твиттере".

Других подробностей происшествия пока не приводится.

Напомним, ранее США нанесли удары по объектам повстанцев на границе Сирии и Ирака. Вашингтон уверен, что действовал согласно международным нормам в соответствии со своим правом на самооборону. Источники в администрации американского президента Джо Байдена сообщили, что целью ударов была в том числе база, использовавшаяся для операций с применением беспилотников против военных США. Белый дом считает, что операция была необходима для устранения опасности, которая грозила американским военным инструкторам и ЦРУ.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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