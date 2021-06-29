Журналиста российского агентства Sputnik избили на акции в Ливане

Корреспондента российского агентства Sputnik Абеда Аль-Бая избили в Бейруте во время акции сторонников палестинского движения ФАТХ и их оппонентов, пишет РИА "Новости".

Как уточняется, журналист снимал у Посольства Палестины демонстрацию сторонников президента частично признанного государства Махмуда Аббаса и их оппонентов, которые вышли на митинг в связи с гибелью активиста Низара Баната, ранее задержанного палестинскими службами безопасности в Бейруте.

Корреспондент успел заснять несколько секунд видео, как группа агрессивных людей избивает молодого человека. Однако после слов: "Ты для кого снимаешь?" — ролик обрывается. Как заявил сам Аль-Бай, нападавшие пытались отобрать у него фотоаппарат.

"Я закрыл его собой — и пошли удары по голове и по корпусу. Сейчас чувствую себя в порядке. Повредили глаз и руку", — добавил журналист.

Корреспондент также отметил, что перед началом съёмки он разговаривал с представителем движения ФАТХ, которому представился и рассказал о том, что будет снимать происходящие события, на что не получил никаких возражений.