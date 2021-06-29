Капитализация Facebook впервые превысила триллион долларов

Рыночная капитализация компании Facebook впервые превысила один триллион долларов. Об этом свидетельствуют данные биржевого сервиса Yahoo Finance.

Такой отметки Facebook достигла после такого, как её акции на торгах выросли на 4,18% — до $355,64. Стоимость компании составила 1,008 триллиона долларов. Это произошло спустя девять лет с момента выхода на IPO.

По мнению экспертов Reuters, успех Facebook обусловлен решением суда, отклонившего антитрастовый иск Федеральной торговой комиссии, который мог привести к разделению компании.