Капитализация Facebook впервые превысила триллион долларов
Эксперты считают, что успех компании обусловлен решением суда, отклонившего антитрастовый иск Федеральной торговой комиссии, который мог привести к разделению Facebook.
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Рыночная капитализация компании Facebook впервые превысила один триллион долларов. Об этом свидетельствуют данные биржевого сервиса Yahoo Finance.
Такой отметки Facebook достигла после такого, как её акции на торгах выросли на 4,18% — до $355,64. Стоимость компании составила 1,008 триллиона долларов. Это произошло спустя девять лет с момента выхода на IPO.
По мнению экспертов Reuters, успех Facebook обусловлен решением суда, отклонившего антитрастовый иск Федеральной торговой комиссии, который мог привести к разделению компании.
Также 28 июня рекорд установил фондовый индекс Nasdaq Composite. Впервые в истории он превысил 14 500 пунктов. Специалисты связывают такой рост с высокой капитализацией компаний Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia и Facebook.
Ранее Facebook запустил аналог Clubhouse для американской аудитории. Также стало известно, что сервис Instagram, принадлежащий детищу Марка Цукерберга, начал тестировать функцию для публикации постов с компьютера.
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