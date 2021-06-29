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В Польше украинца избили до потери сознания за разговор на мове

По словам пострадавшего, агрессор выкрикивал националистические лозунги.

29 июня, 00:31

Фото © Соцсети

В Польше местный житель избил уроженца Украины за его речь на родном языке. Как сообщает портал epoznan.pl, данный инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 27 июня, на пляже в окрестностях города Познань, находящегося на западе страны.

По словам одного из очевидцев происшествия, пьяный мужчина начал приставать к группе отдыхающих украинцев из-за того, что те разговаривали на мове. В ходе конфликта он избил одного из украинцев до потери сознания. После этого поляк хотел скрыться, однако свидетели инцидента задержали его и передали полицейским.

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Избитому украинцу оказали медицинскую помощь. Позже он рассказал, что нападавший выкрикивал националистические лозунги. Сейчас злоумышленник находится под стражей, проводится расследование.

Ранее в Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег из-за отказа выпить водки.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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