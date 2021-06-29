Знаменитый скелет кита из "Левиафана" вернули в село Териберка
На протяжении четырёх месяцев шесть реставраторов восстанавливали его и потом привезли домой — на побережье Баренцева моря.
Кадр из фильма "Левиафан" © "Кинопоиск"
В село Териберка Мурманской области вернули скелет кита из фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
"Спустя семь лет в Териберку вернулся тот самый скелет кита из "Левиафана". Благодаря фильму Андрея Звягинцева о красоте Севера узнали сотни тысяч людей. И мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату. С помощью наших друзей из Москвы договорились с собственником и забрали скелет с промплощадки", — написал глава региона в своём аккаунте в "Инстаграме".
Губернатор региона рассказал, что на протяжении четырёх месяцев шесть реставраторов восстанавливали скелет и потом привезли домой — на побережье Баренцева моря. По словам Чибиса, памятный реквизит на долгие годы займёт достойное место и будет привлекать гостей в Заполярье.
Ранее актёр Алексей Серебряков, сыгравший главную роль в "Левиафане", вернулся в Россию из Канады.
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