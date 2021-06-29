Знаменитый скелет кита из "Левиафана" вернули в село Териберка

"Спустя семь лет в Териберку вернулся тот самый скелет кита из "Левиафана". Благодаря фильму Андрея Звягинцева о красоте Севера узнали сотни тысяч людей. И мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату. С помощью наших друзей из Москвы договорились с собственником и забрали скелет с промплощадки", — написал глава региона в своём аккаунте в "Инстаграме".