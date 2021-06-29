Россиянам объяснили, нужно ли знать штамм коронавируса в случае заражения

Заболевшему коронавирусом человеку не нужно знать информацию, о том, каким штаммом он заразился, хотя такие исследования и проводит Роспотребнадзор. Реакция на мутации ковида у всех разная и может быть острой даже на самый "добрый" уханьский штамм. Такое мнение выразила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

"Я думаю, что она ему совершенно не нужна — это вопрос исключительно тактики лечения", — приводит слова специалиста РИА "Новости".

Кроме того, как добавила Попович, лучше не лечиться от ковида, а предупреждать это заболевание, тренировать иммунитет, поскольку убить вирус лекарствами на данный момент невозможно. По её словам, способом такой тренировки является вакцинация, которая может показать иммунитету, кого именно надо убивать. Также эксперт заметила, что штаммы ковида отличаются пока только заразностью, а летальность у них в общем примерно одинаковая.

"Конечно, (исследования по определению штамма. — Прим. Лайфа.) делает Роспотребнадзор, но зачем вам?... Какая вам разница, каким штаммом вы заболеете, значительно важнее, как вы будете переносить этот штамм, как ваш организм будет на него реагировать, — заключила Попович.