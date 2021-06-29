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Россиянка обвинила гражданскую жену покойного солиста "Иванушек International" в мошенничестве

Жительница Красноярска утверждает, что перевела на счёт Александры Куцевол 260 тысяч рублей.

29 июня, 01:25
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CQMWVCsn9S2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> sashakutsevol</a></p>

Фото © Instagram / sashakutsevol

Жительница Красноярска Галина Цой обвинила в мошенничестве гражданскую жену покойного солиста "Иванушек International" Олега Яковлева.

В программе "Прямой эфир" женщина рассказала, что в ноябре 2020 года ей позвонили якобы из банка и сообщили, что на её имя пытаются взять кредит в размере 260 тысяч рублей. Чтобы деньги не попали к злоумышленникам, Цой сказали перевести деньги на счёт, который оказался оформленным на гражданскую супругу Яковлева Александру Куцевол.

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Обманутая пенсионерка обратилась к правоохранителям, так как теперь за ней числится кредит, выданный сроком на пять лет. Также пенсионерка подала в суд на гражданскую жену Яковлева. Однако Куцевол свою вину отрицает.

Ранее Лайф рассказывал, что Александра Куцевол попала в психиатрическую больницу.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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