Россиянка обвинила гражданскую жену покойного солиста "Иванушек International" в мошенничестве
Жительница Красноярска утверждает, что перевела на счёт Александры Куцевол 260 тысяч рублей.
Фото © Instagram / sashakutsevol
Жительница Красноярска Галина Цой обвинила в мошенничестве гражданскую жену покойного солиста "Иванушек International" Олега Яковлева.
В программе "Прямой эфир" женщина рассказала, что в ноябре 2020 года ей позвонили якобы из банка и сообщили, что на её имя пытаются взять кредит в размере 260 тысяч рублей. Чтобы деньги не попали к злоумышленникам, Цой сказали перевести деньги на счёт, который оказался оформленным на гражданскую супругу Яковлева Александру Куцевол.
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Обманутая пенсионерка обратилась к правоохранителям, так как теперь за ней числится кредит, выданный сроком на пять лет. Также пенсионерка подала в суд на гражданскую жену Яковлева. Однако Куцевол свою вину отрицает.
Ранее Лайф рассказывал, что Александра Куцевол попала в психиатрическую больницу.
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