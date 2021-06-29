Россиянка обвинила гражданскую жену покойного солиста "Иванушек International" в мошенничестве

В программе "Прямой эфир" женщина рассказала, что в ноябре 2020 года ей позвонили якобы из банка и сообщили, что на её имя пытаются взять кредит в размере 260 тысяч рублей. Чтобы деньги не попали к злоумышленникам, Цой сказали перевести деньги на счёт, который оказался оформленным на гражданскую супругу Яковлева Александру Куцевол.