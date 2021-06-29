Тело ребёнка нашли в реке в Приморье, два его брата пропали

В городе Лесозаводске Приморского края трое детей в возрасте от восьми до 12 лет пропали после того, как выехали на велосипедах в направлении реки Уссури. Позже тело одного из них было найдено в воде. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

"Утром 28 июня 2021 года трое детей восьми, девяти, а также 12 лет вышли из дома по переулку Широкий в селе Полевое и проследовали на велосипедах в направлении реки Уссури. Примерно в 17:00 их личные вещи обнаружены на берегу реки Уссури в городе Лесозаводске", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тело погибшего мальчика с признаками утопления было обнаружено в 800 метрах от берега. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", поиски пропавших продолжаются.

"Все дети из одной семьи: два родных брата, один двоюродный. Из благополучной семьи", — приводит РИА "Новости" слова источника в правоохранительных органах.