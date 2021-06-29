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Тело ребёнка нашли в реке в Приморье, два его брата пропали

По предварительным данным, мальчик утонул. Поиски его родственников продолжаются.

29 июня, 02:17

Фото © Wikipedia

В городе Лесозаводске Приморского края трое детей в возрасте от восьми до 12 лет пропали после того, как выехали на велосипедах в направлении реки Уссури. Позже тело одного из них было найдено в воде. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

"Утром 28 июня 2021 года трое детей восьми, девяти, а также 12 лет вышли из дома по переулку Широкий в селе Полевое и проследовали на велосипедах в направлении реки Уссури. Примерно в 17:00 их личные вещи обнаружены на берегу реки Уссури в городе Лесозаводске", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тело погибшего мальчика с признаками утопления было обнаружено в 800 метрах от берега. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", поиски пропавших продолжаются.

"Все дети из одной семьи: два родных брата, один двоюродный. Из благополучной семьи", — приводит РИА "Новости" слова источника в правоохранительных органах.

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Ранее под Саратовом мужчина бросился на помощь тонувшей в реке девочке и погиб вместе с ней.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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