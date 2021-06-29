Иммунолог объяснил, кому в первую очередь угрожает новый лямбда-штамм короннавируса
По мнению эксперта, данный вариант ковида постепенно вытеснит штамм "дельта", который широко распространился в России.
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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов раскрыл особенности лямбда-штамма коронавируса. В эфире "Радио 1" специалист рассказал, что данный вариант ковида является отражением естественного процесса мутации вируса.
"Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Новый штамм – как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру", — отметил Жемчугов.
Поэтому данный штамм коронавируса, по словам иммунолога, будет быстрее заражать тех, кто ещё не переболел ковидом и не вакцинировался.
"Новая конструкция даёт этому коронавирусу преимущество в размножении. Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что коронавирус "лямбда" постепенно вытеснит "дельту", — заключил специалист.
Ранее в центре "Вектор" сообщили, что в России пока нет случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса.
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