НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Иммунолог объяснил, кому в первую очередь угрожает новый лямбда-штамм короннавируса

По мнению эксперта, данный вариант ковида постепенно вытеснит штамм "дельта", который широко распространился в России.

29 июня, 02:56

Фото © Pixabay

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов раскрыл особенности лямбда-штамма коронавируса. В эфире "Радио 1" специалист рассказал, что данный вариант ковида является отражением естественного процесса мутации вируса.

"Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Новый штамм – как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру", — отметил Жемчугов.

Названы симптомы лямбда-штамма коронавируса

Названы симптомы лямбда-штамма коронавируса

Поэтому данный штамм коронавируса, по словам иммунолога, будет быстрее заражать тех, кто ещё не переболел ковидом и не вакцинировался.

"Новая конструкция даёт этому коронавирусу преимущество в размножении. Он начинает распространяться и вытеснять предыдущие. Думаю, что коронавирус "лямбда" постепенно вытеснит "дельту", — заключил специалист.

Опаснее "дельты": В Бразилии найден новый смертоносный "лямбда"-штамм коронавируса

Опаснее "дельты": В Бразилии найден новый смертоносный "лямбда"-штамм коронавируса

Ранее в центре "Вектор" сообщили, что в России пока нет случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1