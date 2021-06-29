Иммунолог объяснил, кому в первую очередь угрожает новый лямбда-штамм короннавируса

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов раскрыл особенности лямбда-штамма коронавируса. В эфире "Радио 1" специалист рассказал, что данный вариант ковида является отражением естественного процесса мутации вируса.

"Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Новый штамм – как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру", — отметил Жемчугов.

Поэтому данный штамм коронавируса, по словам иммунолога, будет быстрее заражать тех, кто ещё не переболел ковидом и не вакцинировался.