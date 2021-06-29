Мошенники начали продавать фальшивые QR-коды для посещения кафе в Москве
При этом изначально в объявлениях шла речь о фейковых сертификатах вакцинации, но злоумышленники отредактировали описание.
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В Даркнете начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве. Как сообщил директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин, их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей.
По словам специалиста, в теневом сегменте Интернета обнаружено не менее десяти таких объявлений.
"Данные объявления были опубликованы ещё в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных "Госуслуг", — приводит слова Волошина РИА "Новости".
Эксперт добавил, что после решения властей Москвы ввести QR-коды преступники поменяли описание к объявлениям и указали там, что покупатель "получит возможность сгенерировать настоящий QR-код". Отмечается, что такие сообщения появились в Даркнете в минувшие выходные. При этом эксперты обнаружили на форумах порядка 50 положительных отзывов.
По мнению Волошина, в ближайшем будущем стоит ожидать появления в продаже приложений для генерации фальшивых QR-кодов. Кроме того, эксперт считает, что не заставят себя ждать и программы, выявляющие подделки.
"Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона, и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведёт на вредоносный ресурс", — заключил специалист.
Напомним, все рестораны Москвы перешли на "бесковидный" режим работы, посетить их могут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно только с помощью специального QR-кода. К 28 июня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды для посещения кафе и ресторанов.
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