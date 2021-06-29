Мошенники начали продавать фальшивые QR-коды для посещения кафе в Москве

В Даркнете начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве. Как сообщил директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин, их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей.

По словам специалиста, в теневом сегменте Интернета обнаружено не менее десяти таких объявлений.

"Данные объявления были опубликованы ещё в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных "Госуслуг", — приводит слова Волошина РИА "Новости".

Эксперт добавил, что после решения властей Москвы ввести QR-коды преступники поменяли описание к объявлениям и указали там, что покупатель "получит возможность сгенерировать настоящий QR-код". Отмечается, что такие сообщения появились в Даркнете в минувшие выходные. При этом эксперты обнаружили на форумах порядка 50 положительных отзывов.

По мнению Волошина, в ближайшем будущем стоит ожидать появления в продаже приложений для генерации фальшивых QR-кодов. Кроме того, эксперт считает, что не заставят себя ждать и программы, выявляющие подделки.