В Южно-Сахалинске подозреваемый украл у следователя том уголовного дела и сжёг в карцере СИЗО

Инцидент произошёл 22 июня, когда в СИЗО к подозреваемому в грабеже, разбое и краже Юрию В. приехала старший следователь. Это происходит не в первый раз и тянется с мая 2021 года, потому что неоднократно судимый подозреваемый и его адвокат специально тянут время и никак не могут ознакомиться с материалами дела. К примеру, мужчина часто просится в туалет и проводит там около двух часов. Также он позволяет себе кричать на следователя и заявлять, что она ничего не понимает. При этом его адвокат может читать три листа уголовного дела по несколько часов. Таким образом оба действуют каждый раз до конца рабочего дня в изоляторе.