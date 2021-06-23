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В Южно-Сахалинске подозреваемый украл у следователя том уголовного дела и сжёг в карцере СИЗО

Вместе со своим адвокатом он постоянно затягивает процесс ознакомления с материалами обвинения, который тянется уже больше года.

23 июня, 11:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Необычное событие произошло в СИЗО-1 в Южно-Сахалинске, где подозреваемый во время следственных действий украл том уголовного дела и сжёг его в карцере. Теперь руководство изолятора проверяет, как у мужчины оказалась с собой зажигалка, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 22 июня, когда в СИЗО к подозреваемому в грабеже, разбое и краже Юрию В. приехала старший следователь. Это происходит не в первый раз и тянется с мая 2021 года, потому что неоднократно судимый подозреваемый и его адвокат специально тянут время и никак не могут ознакомиться с материалами дела. К примеру, мужчина часто просится в туалет и проводит там около двух часов. Также он позволяет себе кричать на следователя и заявлять, что она ничего не понимает. При этом его адвокат может читать три листа уголовного дела по несколько часов. Таким образом оба действуют каждый раз до конца рабочего дня в изоляторе.

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Накануне Юрий отвлёк следователя, начав кричать на неё, и украл со стола один из пяти томов уголовного дела, положив себе в папку, с которой он постоянно приходит на следственные действия. Когда женщина увидела пропажу, было уже поздно, вернувшись в изолятор, она узнала, что подозреваемый сжёг том дела в карцере. По данному факту проводится проверка.

Ранее Лайф рассказывал, что в Смоленской области 19 заключённых исправительной колонии объявили голодовку. Причиной этому стало нежелание выполнять требования тюремного режима.

Авторы
Николай Озеров
Николай Озеров
Никита Могилев
Никита Могилев

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