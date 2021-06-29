Кучеров повторил достижение Гретцки и помог "Тампе" победить "Монреаль" в первой игре финала Кубка Стэнли

"Тампа-Бэй Лайтнинг" разделалась с "Монреаль Канадиенс" в первом матче финала Кубка Стэнли со счётом 5:1. Первой звездой встречи был признан российский нападающий "молний" Никита Кучеров, на счету которого две заброшенные шайбы и результативная передача.

Nikita Kucherov assists Steven Stamkos (@RealStamkos91) for his 3️⃣0️⃣th point of these #StanleyCup Playoffs. 😳 pic.twitter.com/NU6uPHIL5j — NHL (@NHL) June 29, 2021

Таким образом, форвард во второй раз в карьере набрал в плей-офф НХЛ 30 очков и стал пятым хоккеистом в истории лиги, которому удалось провести два сезона или более с 30 или более очками в Кубке Стэнли. Ранее такое делали Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Марк Мессье и Яри Курри. Кроме того, нападающий стал шестым игроком за последние 30 лет, кто смог набрать 30 очков в Кубке Стэнли за 19 или меньшее количество матчей.

Также Кучеров вышел на седьмое место в НХЛ по очкам в плей-офф среди действующих игроков, обойдя Давида Крейчи из "Бостон Брюинз" (125 против 124). При этом россиянин провёл 109 игр, а чех — 156. На первом месте находится Сидни Кросби из "Питтсбург Пингвинз", у которого 191 очко в 174 матчах. Лучший из россиян — капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (135 очков в 141 игре).