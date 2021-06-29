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Кучеров повторил достижение Гретцки и помог "Тампе" победить "Монреаль" в первой игре финала Кубка Стэнли

Также россиянин вышел на седьмое место в НХЛ по очкам в плей-офф среди действующих игроков, обойдя Давида Крейчи из "Бостон Брюинз" (125 против 124).

29 июня, 03:53
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PR_NHL/status/1409713851612893187/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PR_NHL</a></p>

Фото © Twitter / PR_NHL

"Тампа-Бэй Лайтнинг" разделалась с "Монреаль Канадиенс" в первом матче финала Кубка Стэнли со счётом 5:1. Первой звездой встречи был признан российский нападающий "молний" Никита Кучеров, на счету которого две заброшенные шайбы и результативная передача.

Таким образом, форвард во второй раз в карьере набрал в плей-офф НХЛ 30 очков и стал пятым хоккеистом в истории лиги, которому удалось провести два сезона или более с 30 или более очками в Кубке Стэнли. Ранее такое делали Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Марк Мессье и Яри Курри. Кроме того, нападающий стал шестым игроком за последние 30 лет, кто смог набрать 30 очков в Кубке Стэнли за 19 или меньшее количество матчей.

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Также Кучеров вышел на седьмое место в НХЛ по очкам в плей-офф среди действующих игроков, обойдя Давида Крейчи из "Бостон Брюинз" (125 против 124). При этом россиянин провёл 109 игр, а чех — 156. На первом месте находится Сидни Кросби из "Питтсбург Пингвинз", у которого 191 очко в 174 матчах. Лучший из россиян — капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (135 очков в 141 игре).

Вторая игра серии пройдёт 1 июля. Напомним, для "Канадиенс" этот финал Кубка Стэнли стал первым за 28 лет.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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