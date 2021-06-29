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В Польше уличили Украину в симпатиях к нацистам

Там отметили, что в Незалежной с каждым годом всё смелее чтят память членов СС, в частности дивизии "Галичина".

29 июня, 04:13

Фото © Pixabay

Украина после начала Великой Отечественной войны в составе Советского Союза выступила против Третьего рейха. Однако нынешние действия Киева наталкивают на мысль о том, что ему ближе сторона гитлеровской Германии. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

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Как отмечается, уже несколько лет политики на местах и в Киеве игнорируют решения Нюрнбергского трибунала. При этом на Украине с каждым годом всё смелее чтят память членов СС, в частности дивизии "Галичина", которая была сформирована из украинских добровольцев, подчёркивает польское издание.

"Стремление Киева полностью отказаться от российской позиции на войну с Третьим рейхом ведёт к переносу нынешнего украино-российского конфликта в том числе на военный период, а в итоге создаётся впечатление, будто Украина встаёт на сторону гитлеровской Германии", — отметил автор статьи.

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Добавим, что дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила её под городом Броды в окрестностях Львова. Бойцы данной дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала были признаны преступной организацией.

Напомним, 28 апреля в центре Киева прошёл "Марш вышиванок", посвящённый годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Шествие у радикалов, которых собралось около ста человек, заняло порядка получаса, при этом они заявляли о желании "пройтись по руинам Москвы". После этого зампостпреда России при ОБСЕ уличил Киев в потакании нацизму.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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