В Индии более 40 тыс. человек заразились "чёрной плесенью" и свыше 3 тыс. умерли
При этом у 31 344 заболевших выявлены поражения частей мозга, носа и придаточных пазух носа.
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Число заболевших мукормикозом ("чёрной плесенью") в Индии превысило 40 тысяч человек. Свыше трёх тысяч из них умерли Об этом сообщил глава Минздрава страны Харш Вардхан.
"Летальность от грибковых инфекций составила 3129 случаев, в общей сложности было зарегистрировано 40 845 случаев", — сказал Вардхан в беседе с журналистами.
По словам министра, у 31 344 заболевших поражены части мозга, нос и придаточные пазухи носа. 32% из заразившихся состоят в возрасте от 18 до 45 лет, 42% — от 45 до 60, 24% старше 60. Также глава индийского Минздрава сообщил, что 64% заболевших страдали от диабета, а 53% принимали стероиды.
Больше всего заразившихся проживает в таких штатах, как Западная Бенгалия, Керала, Махараштра, Одиша и Тамилнад.
Это грибковое заболевание начало распространяться в Индии в начале мая. Затем местные врачи также выявили случаи "белой" и "жёлтой плесени". Премьер-министр страны Нарендра Моди назвал это "новой проблемой в борьбе Индии с пандемией". Заражению плесенью подвержены как переболевшие ковидом, так и диабетики, получающие большие дозы лекарств в течение длительного времени.
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