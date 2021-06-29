В Индии более 40 тыс. человек заразились "чёрной плесенью" и свыше 3 тыс. умерли

Число заболевших мукормикозом ("чёрной плесенью") в Индии превысило 40 тысяч человек. Свыше трёх тысяч из них умерли Об этом сообщил глава Минздрава страны Харш Вардхан.

"Летальность от грибковых инфекций составила 3129 случаев, в общей сложности было зарегистрировано 40 845 случаев", — сказал Вардхан в беседе с журналистами.

По словам министра, у 31 344 заболевших поражены части мозга, нос и придаточные пазухи носа. 32% из заразившихся состоят в возрасте от 18 до 45 лет, 42% — от 45 до 60, 24% старше 60. Также глава индийского Минздрава сообщил, что 64% заболевших страдали от диабета, а 53% принимали стероиды.

Больше всего заразившихся проживает в таких штатах, как Западная Бенгалия, Керала, Махараштра, Одиша и Тамилнад.