Примерно 97% госпитализированных в третью волну коронавируса пациентов не вакцинировались. Об этом в беседе с Ura.ru сообщила врач-инфекционист, заведующая приёмным отделением инфекционной службы ГКБ № 40 (главного ковидного госпиталя Свердловской области) Юлия Москалёва.

"Два-три процента поступающих сейчас пациентов — это привитые от коронавируса граждане, и переносят они заболевание легче. 97% — это те, кто не прошёл вакцинацию, хотя кампания стартовала в начале года. Полгода люди не хотят идти и делать прививку, и это очень плохо", — отметила Москалёва.

По словам врача, число госпитализированных молодых людей увеличилось, так как они относятся к заболеванию несерьёзно. Медик считает, что это произошло из-за того, что в первую волну ковида молодёжь переболела в лёгкой форме.