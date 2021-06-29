НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"97% — непривитые и молодёжь": В российском ковидном госпитале раскрыли печальную статистику по больным

В реанимации, с тяжёлыми формами течения болезни, находятся в основном невакцинированные пациенты, отметили там.

29 июня, 05:01

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

Примерно 97% госпитализированных в третью волну коронавируса пациентов не вакцинировались. Об этом в беседе с Ura.ru сообщила врач-инфекционист, заведующая приёмным отделением инфекционной службы ГКБ № 40 (главного ковидного госпиталя Свердловской области) Юлия Москалёва.

"Два-три процента поступающих сейчас пациентов — это привитые от коронавируса граждане, и переносят они заболевание легче. 97% — это те, кто не прошёл вакцинацию, хотя кампания стартовала в начале года. Полгода люди не хотят идти и делать прививку, и это очень плохо", отметила Москалёва.

Молодёжь назвали главным распространителем "индийского" штамма коронавируса

Молодёжь назвали главным распространителем "индийского" штамма коронавируса

По словам врача, число госпитализированных молодых людей увеличилось, так как они относятся к заболеванию несерьёзно. Медик считает, что это произошло из-за того, что в первую волну ковида молодёжь переболела в лёгкой форме.

Ранее вирусолог объяснила, кому нельзя делать прививку от ковида в мобильном пункте и почему.

В Петербурге возросло количество молодых пациентов с коронавирусом

В Петербурге возросло количество молодых пациентов с коронавирусом

Ранее учёные объяснили, почему коронавирус опасен для молодёжи. По мнению специалистов, в некоторых случаях организм начинает работать против себя.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Оксфордском университете сообщили об эффективности смешивания вакцин AstraZeneca и Pfizer

сегодня в 05:53

Юрист заявил, что конституция позволяет сделать вакцинацию в России обязательной

сегодня в 05:13

Опрос показал, готовы ли россияне вакцинироваться от коронавируса ради отпуска в Сочи

сегодня в 04:52

Правительство разрабатывает новый механизм защиты от роста мировых цен

сегодня в 06:14

В Петербурге сел на мель теплоход с 63 подростками на борту

сегодня в 05:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1