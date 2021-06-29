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Правительство разрабатывает новый механизм защиты от роста мировых цен

Планируется, что система будет состоять из двух частей и при достижении "красной линии" запускать меры реагирования.

29 июня, 06:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство РФ разрабатывает систему защиты от роста мировых цен на продукты, чёрные и цветные металлы и удобрения. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника.

Сама система будет состоять из двух частей: модели регулярного прогнозирования стоимости товаров и её влияния на национальный рынок на перспективу восьми недель, а также использования этих оценок для предупреждения разогрева внутренних цен по определённому регламенту. Так, если стоимость товаров в мире преодолеет "красную линию", в силу вступят механизмы реагирования. Подготовкой системы занимается Минэкономразвития при участии Минпромторга и Минсельхоза.

"Идея в том, чтобы создать методику, которая показывает, есть ли риски роста цен. Понимая перспективу, можно принимать меры рыночного характера, а не переходить к запоздалому административному вмешательству", — сказал один из неназванных собеседников газеты.

Правительство утвердило введение временных пошлин на экспорт металлов

Правительство утвердило введение временных пошлин на экспорт металлов

На данный момент уровень "красной линии" и механизмы реагирования не определены. Вероятно, при достижении определённой планки будут вводиться пошлины, демпферы, ограничения экспорта, а также субсидирование производства и посевных площадей. Окончательную концепцию планируют представить премьер-министру Михаилу Мишустину до конца июля.

Ранее Лайф сообщал, что пекари предупредили о риске подорожания хлеба из-за нового ГОСТа. По их мнению, этот стандарт увеличит налоговое бремя на отрасль, что скажется на стоимости продукции.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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