Правительство разрабатывает новый механизм защиты от роста мировых цен

Правительство РФ разрабатывает систему защиты от роста мировых цен на продукты, чёрные и цветные металлы и удобрения. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника.

Сама система будет состоять из двух частей: модели регулярного прогнозирования стоимости товаров и её влияния на национальный рынок на перспективу восьми недель, а также использования этих оценок для предупреждения разогрева внутренних цен по определённому регламенту. Так, если стоимость товаров в мире преодолеет "красную линию", в силу вступят механизмы реагирования. Подготовкой системы занимается Минэкономразвития при участии Минпромторга и Минсельхоза.

"Идея в том, чтобы создать методику, которая показывает, есть ли риски роста цен. Понимая перспективу, можно принимать меры рыночного характера, а не переходить к запоздалому административному вмешательству", — сказал один из неназванных собеседников газеты.

На данный момент уровень "красной линии" и механизмы реагирования не определены. Вероятно, при достижении определённой планки будут вводиться пошлины, демпферы, ограничения экспорта, а также субсидирование производства и посевных площадей. Окончательную концепцию планируют представить премьер-министру Михаилу Мишустину до конца июля.